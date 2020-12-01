ЦВК призначила дату повторних виборів у Конотопі
Центральна виборча комісія призначила повторні вибори мера Конотопа Сумської області на 24 січня 2021 року. Все тому, що попередній переможець голосування Олександр Луговий помер від коронавірусу.
Про дату повторного голосування у Конотопі стало відомо 1 грудня. Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.
До теми Олександр Луговий помер від коронавірусу: біографія переможця виборів 2020 у Конотопі
Що відомо про вибори у Конотопі
- Самовисуванець Луговий на виборах 25 жовтня набрав 37,34% голосів.
- Хоча кандидат не отримав понад 50% голосів виборців, другий тур не призначали. Все тому, що у Конотопі проживає менше ніж 70 тисяч виборців.
- Луговий обійшов чинного міського голову Артема Семеніхіна, який набрав 31,87% голосів.
- Однак вже 16 листопада новообраний голова Конотопа помер від коронавірусу.
- Зауважимо, за 2 тижні до смерті Луговий розповідав, що хворіє і перебуває у лікарні. Однак запевняв, що його стан стабілізувався і він планує повернутися до роботи.
Хто ще з новообраних мерів помер від COVID-19
- Переможець місцевих виборів у Новгород-Сіверському, що на Чернігівщині, Олег Бондаренко 29 жовтня помер від ускладнень коронавірусу.
- Лідер на виборах голови Бориспільської ОТГ Анатолій Федорчук помер від COVID-19 28 жовтня.
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