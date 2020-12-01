Центральна виборча комісія призначила повторні вибори мера Конотопа Сумської області на 24 січня 2021 року. Все тому, що попередній переможець голосування Олександр Луговий помер від коронавірусу.

Про дату повторного голосування у Конотопі стало відомо 1 грудня. Про це повідомили у пресслужбі ЦВК. До теми Олександр Луговий помер від коронавірусу: біографія переможця виборів 2020 у Конотопі Що відомо про вибори у Конотопі Самовисуванець Луговий на виборах 25 жовтня набрав 37,34% голосів.

Хоча кандидат не отримав понад 50% голосів виборців, другий тур не призначали. Все тому, що у Конотопі проживає менше ніж 70 тисяч виборців.

Луговий обійшов чинного міського голову Артема Семеніхіна, який набрав 31,87% голосів.

Однак вже 16 листопада новообраний голова Конотопа помер від коронавірусу.

Зауважимо, за 2 тижні до смерті Луговий розповідав, що хворіє і перебуває у лікарні. Однак запевняв, що його стан стабілізувався і він планує повернутися до роботи. Хто ще з новообраних мерів помер від COVID-19 Переможець місцевих виборів у Новгород-Сіверському, що на Чернігівщині, Олег Бондаренко 29 жовтня помер від ускладнень коронавірусу.

Лідер на виборах голови Бориспільської ОТГ Анатолій Федорчук помер від COVID-19 28 жовтня.