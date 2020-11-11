По состоянию на 11 ноября ЦИК Украины не может объявить результаты местных выборов. Это аргументируют тем, что еще не получили данные о 90 главах населенных пунктов.

Сейчас в ЦИК обнародовали фамилии 1321 головы. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

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Данные о ком уже известны

318 городских главах;

403 председателях поселковых советов;

594 председателя сельских советов.

Что говорят в Комитете избирателей Украины

В КИУ рассказали, что есть много судебных обжалований результатов местных выборов. Это существенно усложняет процесс подсчета голосов. Пока продолжаются судебные процессы, территориальные избирательные комиссии не могут досчитать голоса.

В частности, результаты выборов не подала Черновицкая ТИК. Там пересчитывают голоса сразу на 62 участках. Кроме того, там сменили председателя ТИК, а 3 члена комиссии выбыли из рабочего процесса из-за заражения коронавирусом.

В КИУ также отметили, что ЦИК должен вмешаться в процесс подсчета голосов.

По мнению Комитета избирателей, сейчас крайне важно прекратить все манипуляции, связанные с установлением результатов выборов. Как это можно сделать? Мы считаем, что в ситуацию должна вмешаться Центральная избирательная комиссия и самостоятельно установить результаты выборов в проблемных общинах,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года. Во многих городах уже назначили второй тур выборов. Подробнее читайте здесь.