Станом на 11 листопада ЦВК України не може оголосити результати місцевих виборів. Це аргументують тим, що ще не отримали дані про 90 голів населених пунктів.

Наразі у ЦВК оприлюднили прізвища 1321 голови. Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії.

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Дані про кого вже відомі

318 міських голів;

403 голів селищних рад;

594 голови сільських рад.

Що кажуть у Комітеті виборців України

У КВУ розповіли, що є багато судових оскаржень результатів місцевих виборів. Це суттєво ускладнює процес підрахунку голосів. Доки тривають судові процеси, територіальні виборчі комісії не можуть дорахувати голоси.

Зокрема, результати виборів не подала Чернівецька ТВК. Там перераховують голоси відразу на 62 дільницях. Окрім того, там змінили голову ТВК, а 3 члени комісії вибули з робочого процесу через зараження коронавірусом.

У КВУ також наголосили, що ЦВК має втрутитися у процес підрахунку голосів.

На думку Комітету виборців, наразі вкрай важливо припинити всі маніпуляції, пов'язані зі встановленням результатів виборів. Як це можна зробити? Ми вважаємо, що в ситуацію повинна втрутитися Центральна виборча комісія і самостійно встановити результати виборів у проблемних громадах,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року. У багатьох містах вже призначили другий тур виборів. Детальніше читайте тут.