В Комитете избирателей Украины опасаются, что внедрение в Украине карантина выходного дня значительно уменьшит явку избирателей во втором туре местных выборов. Голосования запланированы на 15 и 22 ноября.

Существует очень большая вероятность того, что внедрение карантина выходного дня может сказаться на ходе голосования. Об этом на пресконференции заявил глава КИУ Алексей Кошель, сообщает 24 канал.

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В частности, это может повлечь снижение или даже обвал явки во время проведения выборов,

– сказал Кошель.

Глава КИУ призвал главу Минздрава Максима Степанова, главного санитарного врача Виктора Ляшко максимально акцентировать внимание на факторах безопасности для избирателей.

Кошель добавил, что сейчас в своих сообщениях они говорят в основном о рисках для бизнеса. "Чрезвычайно важно донести до избирателей информацию, что поход на избирательный участок мало чем отличается по безопасности от похода в супермаркет", – подчеркнул он.

Глава Комитета избирателей считает, что украинцам следует сообщить, что 15 и 22 ноября будут соблюдать все меры безопасности, а именно

социальной дистанции;

маскового режима;

будут мерить температуру.

Кроме того, избирателям рекомендуют взять с собой на участки собственные ручки. Кошель подытожил, что необходимо сделать все, чтобы не допустить уменьшения или обвала явки.

Обратите внимание! 15 ноября второй тур выборов пройдет в таких городах: Луцк, Сумы, Одесса, Херсон, Краматорск, Каменец-Подольский и Украинка. А карантин выходного дня правительство может ввести уже с 14 – 15 ноября. За ходом выборов следите по ссылке.