Согласно избирательному законодательству, Центральная избирательная комиссия должна до конца дня 6 ноября установить результаты местных выборов. Однако сделать это в некоторых регионах невозможно.

В ЦИК объяснили, что некоторые территориальные избирательные комиссии до сих пор не прислали результаты. Об этом говорится в сообщении ЦИК в фейсбуке.

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Большинство ТИК уже направили свои результаты в Центризбирком.

Некоторые ТИК пока не прислали результаты, но это не значит, что они их не установили,

– добавили в ЦИК.

В ЦИК также отметили, что закон не предусматривает сроков предоставления информации территориальными комиссиями в ЦИК. Их задача – уложиться в дедлайны по установлению результатов выборов. После установления результатов ТИК должны обнародовать их в местных печатных СМИ, на сайте соответствующего совета или ТИК с сообщением о результатах выборов в ЦИК.

Обратите внимание! 25 октября в Украине прошли местные выборы по новому принципу: избиратели голосовали за кандидатов по открытому списку. В ЦИК говорят о явке на уровне 36,98%. Однако по подсчетам ОПОРЫ она составляет 35,94%. Все о выборах читайте по ссылке.