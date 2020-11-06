ЦИК не может объявить все результаты выборов: причина
Согласно избирательному законодательству, Центральная избирательная комиссия должна до конца дня 6 ноября установить результаты местных выборов. Однако сделать это в некоторых регионах невозможно.
В ЦИК объяснили, что некоторые территориальные избирательные комиссии до сих пор не прислали результаты. Об этом говорится в сообщении ЦИК в фейсбуке.
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Большинство ТИК уже направили свои результаты в Центризбирком.
Некоторые ТИК пока не прислали результаты, но это не значит, что они их не установили,
– добавили в ЦИК.
В ЦИК также отметили, что закон не предусматривает сроков предоставления информации территориальными комиссиями в ЦИК. Их задача – уложиться в дедлайны по установлению результатов выборов. После установления результатов ТИК должны обнародовать их в местных печатных СМИ, на сайте соответствующего совета или ТИК с сообщением о результатах выборов в ЦИК.
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