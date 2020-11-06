ЦВК не може оголосити всі результати виборів: причина
Згідно з виборчим законодавством, Центральна виборча комісія повинна до кінця доби 6 листопада встановити результати місцевих виборів. Однак зробити це у деяких регіонах неможливо.
У ЦВК пояснили, що деякі територіальні виборчі комісії досі не прислали результати. Про це мовиться у повідомленні ЦВК у фейсбуці.
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Більшість ТВК уже направили свої результати до Центрвиборчкому.
Деякі ТВК поки не прислали результати, але це не означає, що вони їх не встановили,
– додали у ЦВК.
У ЦВК також зауважили, що закон не передбачає термінів надання інформації територіальними комісіями до ЦВК. Їхнє завдання – вкластися в дедлайни щодо встановлення результатів виборів. Після встановлення результатів ТВК повинні оприлюднити їх у місцевих друкованих ЗМІ, на сайті відповідної ради або ТВК із повідомленням про результати виборів до ЦВК.
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