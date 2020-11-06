Згідно з виборчим законодавством, Центральна виборча комісія повинна до кінця доби 6 листопада встановити результати місцевих виборів. Однак зробити це у деяких регіонах неможливо.

У ЦВК пояснили, що деякі територіальні виборчі комісії досі не прислали результати. Про це мовиться у повідомленні ЦВК у фейсбуці.

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Більшість ТВК уже направили свої результати до Центрвиборчкому.

Деякі ТВК поки не прислали результати, але це не означає, що вони їх не встановили,

– додали у ЦВК.

У ЦВК також зауважили, що закон не передбачає термінів надання інформації територіальними комісіями до ЦВК. Їхнє завдання – вкластися в дедлайни щодо встановлення результатів виборів. Після встановлення результатів ТВК повинні оприлюднити їх у місцевих друкованих ЗМІ, на сайті відповідної ради або ТВК із повідомленням про результати виборів до ЦВК.

Зверніть увагу! 25 жовтня в Україні пройшли місцеві вибори за новим принципом: виборці голосували за кандидатів за відкритим списком. У ЦВК кажуть про явку на рівні 36,98%. Однак за підрахунками ОПОРИ вона становить 35,94%. Все про вибори читайте за посиланням.