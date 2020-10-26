В Украине 25 октября прошли местные выборы. Впрочем, по предварительным подсчетам, во многих территориальных избирательных участках нужен второй тур выборов главы. Согласно закону, он должен состояться до 27 ноября включительно.

О том, как и когда будет происходить второй тур выборов глав ОТГ, рассказывает 24 канал.

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Когда состоится второй тур выборов

Согласно закону, он должен состояться не позднее чем через 3 недели (21 день) после окончательного подсчета голосов. Сам подсчет должны провести до 6 ноября включительно.

Таким образом получается, что второй тур выборов глав ОТГ должны провести не позднее 27 ноября. Впрочем также известно, что днем ​​голосования должно быть воскресенье – выходной день.

В гражданской сети ОПОРА ранее предположили, что второй тур выборов придется проводить в разные дни в разных городах. Это потому, что в некоторых регионах подсчитают голоса значительно быстрее, чем 6 ноября, поэтому так долго откладывать не смогут.

Учитывая все эти факторы, можно предположить, что в различных объединенных территориальных общинах второй тур выборов может состоятся в один из трех дней: 8 ноября, 15 ноября или 22 ноября. Все зависит от того, когда посчитают результаты первого тура.

Впрочем, в ЦИК предположили, что второй тур выборов мэра может произойти и в декабре. Это может быть в том случае, если в отдельных общинах в судах будут оспаривать результаты выборов. Тогда придется отложить проведение выборов еще на неделю.

В каких общинах будет второй тур выборов

Закон предусматривает, что второй тур выборов на пост главы объединенной территориальной общины состоится в тех ОТГ, где количество избирателей составляет более 75 тысяч, а ни один из кандидатов в первом туре не набрал 50% + 1 голос или больше.

По предварительным подсчетам заметно, что второй тур выборов потребуется во многих крупных городах и общинах. В частности это касается Киева, Львова, Днепра и Одессы.

Впрочем, есть и такие крупные города, где, судя по предварительным результатам, все решится уже в первом туре. Это, например, Харьков, Запорожье и Одесса. Там один из кандидатов набирает ощутимо больше 50% голосов избирателей.