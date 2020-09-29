ЦИК обязала территориальную комиссию зарегистрировать мэра Умани кандидатом на выборы
Центральная избирательная комиссия отменила постановление Уманской территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатом в мэры Александра Цебрия. Впрочем ЦИК не согласилась с тезисом о бездеятельности теризбиркома после обнаружения незначительных недостатков в заявлении потенциального кандидата. Александр Цебрий является действующим мэром Умани.
Обращение по вопросу регистрации Цебрия поступило от политической партии "Предложение", которую он представляет, отметили в Центральной избирательной комиссии.
Важно Скандал в Умани: действующему мэру Цебрию не дали разрешение на выборы, но зарегистрировали его тезок
ЦИК изучила материалы жалобы и объяснения Уманского территориального избирательного участки. По итогам рассмотрения Центральная комиссия не согласилась с позицией о бездеятельности теризбиркома. Поэтому в удовлетворении жалобы в этой части отказано.
В то же время Центризбирком определил, что мелкие неточности в заявлении кандидата не препятствуют пониманию общей сущности, а потому отменил постановление об отказе в регистрации.
Такие недостатки не могут считаться основанием для отказа в регистрации кандидата на должность городского головы,
– говорится в решении ЦИК.
Коротко о скандале в Умани:
- Территориальный избирательный участок в Умани отказал в регистрации кандидатом действующему городскому голове. Мол, он подал заявление кандидата, допустив грубые ошибки.
- Зато Александр Цебрий заявил, что ошибки были не грубыми, а лишь мелкими огрехами. Он обвинил комиссию в бездействии. Мол, она могла сообщить ему, чтобы исправить ошибки, но умышленно этого не сделала во время, когда была возможность заново подать документы.
- Нашли в этой истории и конспирологическую версию. Она касалась протеста Цебрия под ОПГ. Тогда мэр требовал не пускать хасидов в Умань во время пандемии. И в этой истории есть хотя бы один недостаток –
- власть тогда согласилась с позицией мэра и запретила иностранцам въезд в Украину.