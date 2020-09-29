Центральная избирательная комиссия отменила постановление Уманской территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатом в мэры Александра Цебрия. Впрочем ЦИК не согласилась с тезисом о бездеятельности теризбиркома после обнаружения незначительных недостатков в заявлении потенциального кандидата. Александр Цебрий является действующим мэром Умани.

Обращение по вопросу регистрации Цебрия поступило от политической партии "Предложение", которую он представляет, отметили в Центральной избирательной комиссии.

Важно Скандал в Умани: действующему мэру Цебрию не дали разрешение на выборы, но зарегистрировали его тезок

ЦИК изучила материалы жалобы и объяснения Уманского территориального избирательного участки. По итогам рассмотрения Центральная комиссия не согласилась с позицией о бездеятельности теризбиркома. Поэтому в удовлетворении жалобы в этой части отказано.

В то же время Центризбирком определил, что мелкие неточности в заявлении кандидата не препятствуют пониманию общей сущности, а потому отменил постановление об отказе в регистрации.

Такие недостатки не могут считаться основанием для отказа в регистрации кандидата на должность городского головы,

– говорится в решении ЦИК.

Коротко о скандале в Умани: