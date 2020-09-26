Действующий мэр Умани (Черкасская область) Александр Цебрий утверждает, что городская территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать его для участия в предстоящих местных выборах, которые пройдут 25 октября. Зато согласилась на регистрацию двух его тезок.

Подробнее о заявлении Цебрия

Соответствующие слова Цебрий выразил в видеообращении, которое опубликовал в фейсбуке. По его словам, на заседании ТИК совместно и синхронно работают политические силы, которые контролируют экс-регионал Антон Яценко и "слуга народа" Андрей Дикун.

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Они объединились, так сказать, в одну политическую силу – это "Слуги народа" и партия "За будущее", принимают решения,

– отметил уманский городской глава.

По его словам, еще несколько дней назад ночью они приняли решение дать возможность полным тезкам Цебрия Александра Владимировича баллотироваться на пост мэра. Правда, фамилию, имя и отчество они изменили только неделю назад.

"Но этого оказалось мало. Поэтому сегодня они лишили меня возможности баллотироваться на пост городского главы, зная о вашем доверии и поддержке и понимая, что в честном бою меня победить не смогут", – подчеркнул Цебрий.

Также чиновник отметил, что будет добиваться восстановления справедливости с помощью юристов.

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Заметим! 23 сентября общественная сеть ОПОРА также сообщала, что уманская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на местные выборы двух кандидатов на должность городского главы Умани, у которых такое же имя, как у действующего мэра – Александр Цебрий. И произошло это в полной темноте и на улице.

Как такой шаг объясняют члены Уманской ТИК

Глава комиссии Татьяна Джим (представитель "Голоса") утверждает, что в документах Цебрия, которые тот подал на регистрацию, были определенные несоответствия. В частности, в заявлении о согласии баллотироваться не было фразы: "Предприятий и корпоративных прав не имеет". Об этом пишет ОПОРА.

"Основываясь на этом, в регистрации действующему мэру было отказано", – отметила Джим.

Она добавила, что не участвовала в заседании из-за больничного, поэтому, соответственно, за это решение не голосовала. Кроме того, глава комиссии заявила о давлении на себя со стороны некоторых членов комиссии.

В то же время другой член Уманской городской ТИК Игорь Доманский отметил, что комиссия говорила не о неточностях как таковых, а о "попытках ввести избирателей в заблуждение", поэтому они не тянут на исправление.

Он добавил, что постановление об отказе в регистрации еще не обнародовали, а в работе комиссии объявили перерыв. И во время этого перерыва Цебрий внес правки, как в заявление, так и в биографию. Поэтому у комиссии не было никаких оснований отказывать в регистрации после перерыва. Кроме того, когда комиссия рассматривает и видит определенные неточности, то должна дать кандидату 3 суток на исправление. В 15:30 26 сентября заседание еще не началось, поскольку число присутствующих членов ТИК было недостаточным для кворума.

Утром 26 сентября возникло уже другое основание: якобы у Цебрия не было доверенности представлять партию. Но заместитель комиссии всем ее показывала. Доверенности действительно не было на момент принятия документов. И в справке о принятии комиссией документов секретарь поставила прочерк. Но ее донесли впоследствии,

– говорит Доманский.

Интересно, что другой член комиссии – Сергей Ковальский (Батькивщина) – под этим предлогом обратился в полицию, мотивируя вызов подозрением в подделке документов.

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Видео комментария Доманского о ситуации с Цебрием

Что говорит Избирательный кодекс

ТИК регистрирует кандидатом на должность главы в случае получения четко определенного перечня документов.

Среди них должно быть заявление лица о согласии баллотироваться кандидатом на должность городского главы. В частности, в нем должно быть указано об обязательствах в случае избрания передать в управление другому лицу принадлежащие ему предприятия и корпоративные права. А в случае отсутствия таких предприятий или корпоративных прав – отметить об их отсутствии.

В то же время, ошибки и неточности, обнаруженные в поданных на регистрацию документах, если их наличие не является препятствием для понимания смысла изложенных сведений, не является основанием для отказа в регистрации кандидатов на должность городского главы.

Решение об отказе в регистрации кандидата (кандидатов) в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского главы должно содержать исчерпывающие основания отказа.

Выборы городского главы Умани: основное о регистрации кандидатов