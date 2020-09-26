Действующему мэру Цебрию не дали разрешение на выборы, но зарегистрировали его тезок
Действующий мэр Умани (Черкасская область) Александр Цебрий утверждает, что городская территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать его для участия в предстоящих местных выборах, которые пройдут 25 октября. Зато согласилась на регистрацию двух его тезок.
Подробнее о заявлении Цебрия
Соответствующие слова Цебрий выразил в видеообращении, которое опубликовал в фейсбуке. По его словам, на заседании ТИК совместно и синхронно работают политические силы, которые контролируют экс-регионал Антон Яценко и "слуга народа" Андрей Дикун.
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Они объединились, так сказать, в одну политическую силу – это "Слуги народа" и партия "За будущее", принимают решения,
– отметил уманский городской глава.
По его словам, еще несколько дней назад ночью они приняли решение дать возможность полным тезкам Цебрия Александра Владимировича баллотироваться на пост мэра. Правда, фамилию, имя и отчество они изменили только неделю назад.
"Но этого оказалось мало. Поэтому сегодня они лишили меня возможности баллотироваться на пост городского главы, зная о вашем доверии и поддержке и понимая, что в честном бою меня победить не смогут", – подчеркнул Цебрий.
Также чиновник отметил, что будет добиваться восстановления справедливости с помощью юристов.
Цебрию запретили баллотироваться, хотя позволили тезкам: видео заявления
Как такой шаг объясняют члены Уманской ТИК
Глава комиссии Татьяна Джим (представитель "Голоса") утверждает, что в документах Цебрия, которые тот подал на регистрацию, были определенные несоответствия. В частности, в заявлении о согласии баллотироваться не было фразы: "Предприятий и корпоративных прав не имеет". Об этом пишет ОПОРА.
"Основываясь на этом, в регистрации действующему мэру было отказано", – отметила Джим.
Она добавила, что не участвовала в заседании из-за больничного, поэтому, соответственно, за это решение не голосовала. Кроме того, глава комиссии заявила о давлении на себя со стороны некоторых членов комиссии.
В то же время другой член Уманской городской ТИК Игорь Доманский отметил, что комиссия говорила не о неточностях как таковых, а о "попытках ввести избирателей в заблуждение", поэтому они не тянут на исправление.
Он добавил, что постановление об отказе в регистрации еще не обнародовали, а в работе комиссии объявили перерыв. И во время этого перерыва Цебрий внес правки, как в заявление, так и в биографию. Поэтому у комиссии не было никаких оснований отказывать в регистрации после перерыва. Кроме того, когда комиссия рассматривает и видит определенные неточности, то должна дать кандидату 3 суток на исправление. В 15:30 26 сентября заседание еще не началось, поскольку число присутствующих членов ТИК было недостаточным для кворума.
Утром 26 сентября возникло уже другое основание: якобы у Цебрия не было доверенности представлять партию. Но заместитель комиссии всем ее показывала. Доверенности действительно не было на момент принятия документов. И в справке о принятии комиссией документов секретарь поставила прочерк. Но ее донесли впоследствии,
– говорит Доманский.
Интересно, что другой член комиссии – Сергей Ковальский (Батькивщина) – под этим предлогом обратился в полицию, мотивируя вызов подозрением в подделке документов.
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Видео комментария Доманского о ситуации с Цебрием
Что говорит Избирательный кодекс
- ТИК регистрирует кандидатом на должность главы в случае получения четко определенного перечня документов.
- Среди них должно быть заявление лица о согласии баллотироваться кандидатом на должность городского главы. В частности, в нем должно быть указано об обязательствах в случае избрания передать в управление другому лицу принадлежащие ему предприятия и корпоративные права. А в случае отсутствия таких предприятий или корпоративных прав – отметить об их отсутствии.
- В то же время, ошибки и неточности, обнаруженные в поданных на регистрацию документах, если их наличие не является препятствием для понимания смысла изложенных сведений, не является основанием для отказа в регистрации кандидатов на должность городского главы.
- Решение об отказе в регистрации кандидата (кандидатов) в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского главы должно содержать исчерпывающие основания отказа.
Выборы городского главы Умани: основное о регистрации кандидатов
- Всего Уманская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 12 кандидатов на должность городского главы.
- Среди них и двое самовыдвиженцев тезок действующего городского главы – Цебрий Александр Владимирович и Цебрий Александр Васильевич.
- Трем кандидатам, среди которых и действующий мэр, было отказано.
- Также в регистрации отказали Цимосе Ростиславу Руслановичу (партия "Команда Сергея Рудика. Время перемен!") – на основании неточностей в документах и претензий комиссии к осуществлению оплаты залога.
- Также из-за неполного пакета документов, а именно из-за отсутствия сведений об оплате залога, было отказано самовыдвиженцу Владимиру Коваленко.