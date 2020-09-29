ЦВК зобов'язала територіальну комісію зареєструвати мера Умані кандидатом на вибори
Центральна виборча комісія скасувала постанову уманської територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидатом у мери Олександра Цебрія. Втім ЦВК не погодилася з тезою про бездіяльність тервиборчкому після виявлення незначних недоліків у заяві потенційного кандидата. Олександр Цебрій є чинним мером Умані.
Звернення щодо питання реєстрації Цебрія надійшло від політичної партії "Пропозиція", яку він представляє, зазначили в Центральній виборчій комісії.
Важливо Скандал в Умані: чинному меру Цебрію не дали дозвіл на вибори, але зареєстрували його тезок
ЦВК вивчила матеріали скарги й пояснення Уманської територіальної виборчої дільниці. За підсумками розгляду, Центральна комісія не погодилася з позицією про бездіяльність тервиборчкому. Відтак у задоволенні скарги в цій частині відмовлено.
Водночас Центрвиборчком визначив, що дрібні неточності в заяві кандидата не перешкоджають розумінню загальної суті, а тому скасувала постанову про відмову в реєстрації.
Такі недоліки не можуть вважатися підставою для відмови в реєстрації кандидата на посаду міського голови,
– мовиться в рішенні ЦВК.
Коротко про скандал в Умані:
- Територіальна виборча дільниця в Умані відмовила в реєстрації кандидатом чинному міському голові. Мовляв, цей подав заяву кандидата, допустивши грубих помилок.
- Натомість Олександрій Цебрій заявив, що помилки були не грубими, а лише дрібними огріхами. Він звинуватив комісію в бездіяльності. Мовляв, вона могла повідомити йому, щоб виправити помилки, але навмисне цього не зробила в час, коли була можливість наново подати документи.
- Знайшли в цій історії і конспірологічну версію. Вона стоссувалася протесту Цебрія під ОПУ. Тоді мер вимагав не впустити хасидів в Умань під час пандемії. Та в цій історії є бодай один недолік – влада тоді погодилася з позицією мера й заборонила іноземцям в'їзд в Україну.