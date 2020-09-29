Центральна виборча комісія скасувала постанову уманської територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидатом у мери Олександра Цебрія. Втім ЦВК не погодилася з тезою про бездіяльність тервиборчкому після виявлення незначних недоліків у заяві потенційного кандидата. Олександр Цебрій є чинним мером Умані.

Звернення щодо питання реєстрації Цебрія надійшло від політичної партії "Пропозиція", яку він представляє, зазначили в Центральній виборчій комісії.

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ЦВК вивчила матеріали скарги й пояснення Уманської територіальної виборчої дільниці. За підсумками розгляду, Центральна комісія не погодилася з позицією про бездіяльність тервиборчкому. Відтак у задоволенні скарги в цій частині відмовлено.

Водночас Центрвиборчком визначив, що дрібні неточності в заяві кандидата не перешкоджають розумінню загальної суті, а тому скасувала постанову про відмову в реєстрації.

Такі недоліки не можуть вважатися підставою для відмови в реєстрації кандидата на посаду міського голови,

– мовиться в рішенні ЦВК.

Коротко про скандал в Умані: