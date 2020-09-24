От голубого до светло-розового: ЦИК утвердил цвет и форму бюллетеней на местных выборах
Центральная избирательная комиссия утвердила форму и цвет бюллетеней на местных выборах. Они будут разными: для голосования за депутатов в городской совет, в поселковый, в областной, или же для избрания мэра.
Об этом информирует пресс-служба Центральной избирательной комиссии. Так, комиссия утвердила формы избирательных бюллетеней по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, городских голов.
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Также утвержден цвет указанных избирательных бюллетеней, а именно:
- голубого цвета – с выборов депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;
- светло-зеленого цвета – с выборов депутатов районного совета;
- светло-желтого цвета – с выборов депутатов городского совета;
- светло-серого цвета – с выборов депутатов районного в городе совета;
- кремового цвета – с выборов депутатов сельского, поселкового совета;
- светло-розового цвета – с выборов сельского, поселкового, городского головы.
При этом избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны.