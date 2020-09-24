Від блакитного до світло-рожевого: ЦВК затвердила колір і форму бюлетенів на місцевих виборах
Центральна виборча комісія затвердила форму та колір бюлетенів на місцевих виборах. Вони будуть різними: для голосування за депутатів в міську раду, в селищну, в обласну, а чи ж для обрання мера.
Про це інформує пресслужба Центральної виборчої комісії. Так, комісія затвердила форми виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів.
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Також затверджено колір зазначених виборчих бюлетенів, а саме:
- блакитного кольору – з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;
- світло-зеленого кольору – з виборів депутатів районної ради;
- світло-жовтого кольору – з виборів депутатів міської ради;
- світло-сірого кольору – з виборів депутатів районної у місті ради;
- кремового кольору – з виборів депутатів сільської, селищної ради;
- світло-рожевого кольору – з виборів сільського, селищного, міського голови.
При цьому виборчі бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку.