Центральна виборча комісія затвердила форму та колір бюлетенів на місцевих виборах. Вони будуть різними: для голосування за депутатів в міську раду, в селищну, в обласну, а чи ж для обрання мера.

Про це інформує пресслужба Центральної виборчої комісії. Так, комісія затвердила форми виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів.

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Також затверджено колір зазначених виборчих бюлетенів, а саме:

блакитного кольору – з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;

світло-зеленого кольору – з виборів депутатів районної ради;

світло-жовтого кольору – з виборів депутатів міської ради;

світло-сірого кольору – з виборів депутатів районної у місті ради;

кремового кольору – з виборів депутатів сільської, селищної ради;

світло-рожевого кольору – з виборів сільського, селищного, міського голови.

При цьому виборчі бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. На них оберуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України. Місцеві вибори не відбудуться тільки на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та у прифронтовій зоні.