Центральная избирательная комиссия 21 сентября запускает бесплатный портал "ЦИК: Просвита". На нем в виде интерактивной шуточной интернет-игры будут рассказывать о выборах.

Украинцы смогут больше узнать о выборах – 21 сентября Центральная избирательная комиссия запускает бесплатный портал "ЦИК: Просвита", курс "Просто о выборах". Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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Обучение будет проходить в виде интерактивной интернет-игры в доступной и шуточной форме,

– говорится в сообщении.

В ЦИК рассказывают, что желающие смогут лично початиться на тему выборов с Платоном, Черчелем, княгиней Ольгой и другими почтенными персонами.

Проект разработали для избирателей, наблюдателей, членов избирательных комиссий и кандидатов.

О чем можно будет узнать на портале

о выборах и демократии;

принципах голосования и его организации;

избирательных системах;

других важных темах в простой манере – без "никаких цитирований законов и скучных определений".

Интересно, что на страницах проекта оживут иллюстрации к книге "Слово о полку Игореве".



Так выглядит курс о выборах / Скриншот "Украинской правды"

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Главные даты местных выборов

Голосование на местных выборах состоится 25 октября.

Подсчет голосов закончится до 29 октября.

До 6 ноября объявят результаты выборов.

Если ни один кандидат на пост мэра большого города не наберет 50% избирательных голосов, второй тур голосования состоится 15 ноября.



Главные даты местных выборов 2020 / Инфографика 24 канала