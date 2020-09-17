ЦИК запустит шуточную интернет-игру о выборах: в чем суть
Центральная избирательная комиссия 21 сентября запускает бесплатный портал "ЦИК: Просвита". На нем в виде интерактивной шуточной интернет-игры будут рассказывать о выборах.
Украинцы смогут больше узнать о выборах – 21 сентября Центральная избирательная комиссия запускает бесплатный портал "ЦИК: Просвита", курс "Просто о выборах". Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
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Обучение будет проходить в виде интерактивной интернет-игры в доступной и шуточной форме,
– говорится в сообщении.
В ЦИК рассказывают, что желающие смогут лично початиться на тему выборов с Платоном, Черчелем, княгиней Ольгой и другими почтенными персонами.
Проект разработали для избирателей, наблюдателей, членов избирательных комиссий и кандидатов.
О чем можно будет узнать на портале
- о выборах и демократии;
- принципах голосования и его организации;
- избирательных системах;
- других важных темах в простой манере – без "никаких цитирований законов и скучных определений".
Интересно, что на страницах проекта оживут иллюстрации к книге "Слово о полку Игореве".
Так выглядит курс о выборах / Скриншот "Украинской правды"
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Главные даты местных выборов
- Голосование на местных выборах состоится 25 октября.
- Подсчет голосов закончится до 29 октября.
- До 6 ноября объявят результаты выборов.
- Если ни один кандидат на пост мэра большого города не наберет 50% избирательных голосов, второй тур голосования состоится 15 ноября.
Главные даты местных выборов 2020 / Инфографика 24 канала