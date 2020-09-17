Только 35% украинцев знают, что местные выборы состоятся 25 октября. При этом большинство граждан понятия не имеют, по какой системе пройдет голосование.

Более трети украинцев не могут ответить, когда состоятся местные выборы 2020 года. Некоторые граждане знают, что голосование запланировано на октябрь, однако конкретную дату не называют. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которые 17 сентября обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".

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Сколько украинцев знают дату выборов

35% граждан смогли назвать дату выборов;

43% украинцев не знают даты голосования;

19% людей слышали, что выборы запланированы на октябрь;

3% назвали неправильные даты.

Знают ли украинцы, как будут проходить выборы

69% украинцев не знают, по какой системе пройдут выборы;

13% граждан – знают;

18% людей – знают частично.

Больше всего о местных выборах могут рассказать люди старшего возраста, а вот 80% молодежи (от 18 до 29 лет) с системой выборов вообще не ознакомлены.

Собираются ли украинцы на выборы

57% граждан планируют прийти на выборы и проголосовать;

19% украинцев оценивают возможность своего визита на избирательный участок как 50/50;

15% людей уже заявили, что, видимо, не будут участвовать в голосовании.

Как люди оценивают честность предстоящих выборов

52% украинцев ожидают, что на выборах будут незначительные фальсификации;

22% людей считают, что фальсификации будут значительными.

20% граждан верят в честность выборов.

Внимание! В опросе приняли участие украинцы в возрасте от 18 лет, которые живут на всех территориях Украины, кроме временно оккупированных регионов Донбасса и аннексированного Крыма. Опрос проходил в течение 12 – 15 сентября. Опросили 5 тысяч респондентов. Опросы проведены методом интервью на основе случайно выбранных мобильных номеров. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1,4%.