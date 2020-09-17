Центральна виборча комісія 21 вересня запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта". На ньому у вигляді інтерактивної жартівливої інтернет-гри розповідатимуть про вибори.

Українці зможуть більше дізнатися про вибори – 21 вересня Центральна виборча комісія запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта", курс "Просто про вибори". Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

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Навчання відбуватиметься у вигляді інтерактивної інтернет-гри у доступній та жартівливій формі,

– йдеться у повідомленнні.

У ЦВК розповідають, що охочі зможуть особисто початитись на тему виборів із Платоном, Черчелем, княгинею Ольгою та іншими поважними персонами.

Проєкт розробили для виборців, спостерігачів, членів виборчих комісій та кандидатів.

Про що можна буде дізнатися на порталі

про вибори і демократію;

принципи голосування та його організацію;

виборчі системи;

інші важливі теми у простій манері – без "жодних цитувань законів та нудних визначень".

Цікаво, що на сторінках проєкту оживуть ілюстрації до книги "Слово о полку Ігоревім".

Так виглядає курс про вибори / Скриншот "Української правди"

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Головні дати місцевих виборів

Голосування на місцевих виборах відбудеться 25 жовтня.

Підрахунок голосів закінчиться до 29 жовтня.

До 6 листопада оголосять результати виборів.

Якщо жоден кандидат на посаду мера великого міста не набере 50% виборчих голосів, другий тур голосування відбудеться 15 листопада.

Головні дати місцевих виборів 2020 / Інфографіка 24 каналу