ЦИК отменила даты повторных выборов в Борисполе и Новгород-Северском
ЦИК отменила определенные территориальными избирательными комиссиями даты проведения повторных голосований в Борисполе и Новгород-Северском. Комиссии должны назначить новые даты выборов до 23 ноября.
ТИК в Борисполе и Новгород-Северском не придерживались Избирательного кодекса, когда выбирали даты для выборов. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
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Комиссии при определении даты проведения повторных выборов не придерживались положений Избирательного кодекса Украины в части их назначения на последнее воскресенье 60-дневного срока со дня принятия решения об их назначении,
– заметили в ЦИК.
Отметим, в Борисполе повторные выборы мэра назначили на 31 января 2021 года, а в Новгород-Северском – на 17 января 2021 года.
Почему в Борисполе и Новгород-Северском назначили повторные выборы
- На выборах мэра Новгород-Северского, что на Черниговщине, победил действующий глава города Олег Бондаренко.
- 29 октября стало известно, что политик умер от коронавируса. У него была двусторонняя пневмония и поражение 80% легких.
- В Борисполе еще до объявления официальных результатов выборов умер лидер гонки за кресло главы ОТГ Анатолий Федорчук.
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