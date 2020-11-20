ЦИК отменила определенные территориальными избирательными комиссиями даты проведения повторных голосований в Борисполе и Новгород-Северском. Комиссии должны назначить новые даты выборов до 23 ноября.

ТИК в Борисполе и Новгород-Северском не придерживались Избирательного кодекса, когда выбирали даты для выборов. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

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Комиссии при определении даты проведения повторных выборов не придерживались положений Избирательного кодекса Украины в части их назначения на последнее воскресенье 60-дневного срока со дня принятия решения об их назначении,

– заметили в ЦИК.

Отметим, в Борисполе повторные выборы мэра назначили на 31 января 2021 года, а в Новгород-Северском – на 17 января 2021 года.

Почему в Борисполе и Новгород-Северском назначили повторные выборы

На выборах мэра Новгород-Северского, что на Черниговщине, победил действующий глава города Олег Бондаренко.

29 октября стало известно, что политик умер от коронавируса. У него была двусторонняя пневмония и поражение 80% легких.

В Борисполе еще до объявления официальных результатов выборов умер лидер гонки за кресло главы ОТГ Анатолий Федорчук.

Обратите внимание! Выборы могут признать несостоявшимися, если избранный кандидат отказывается от мандата или должности. А также в случае, если избирательный процесс остановили из-за введения военного или чрезвычайного положения и тому подобное.