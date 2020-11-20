По результатам местных выборов, 64,1% кандидатов являются мужчинами, 35,9% – женщины. В то же время больше всего мандатов завоевали кандидатки от партии "Наш край", а самый низкий показатель – у "Свободы".

В целом в местных выборах приняли участие 55,5% мужчин, а женщин – 44,2%. Это означает, что в местные органы власти избрали значительно меньше кандидаток, чем было выдвинуто. Такие данные обнародовала Гражданская сеть "ОПОРА".

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"Статистика демонстрирует, что с одной стороны гендерная квота на этапе выдвижения была обеспечена, потому что это более 40% женщин. Но на этапе голосования она несколько уменьшилась, до почти 36%", – заявила глава правления Ольга Айвазовская.

Сколько процентов женщин прошли в местные органы власти:

в областных советах – почти 28,2%;

в районных – 33,7%;

в советах общин с количеством избирателей больше 10 тысяч – 32,8%;

в общинах с количеством избирателей до 10 тысяч – 41,6%.

В отчете "ОПОРЫ" отмечается, что самый низкий процент женщин среди избранных городских, поселковых и сельских голов – 16,8%. Однако процент кандидаток на эту должность тоже был значительно меньше, чем мужчин.

Кандидатки от каких партий получили больше всего мест на местах

Среди тех политических сил, которые принимали участие в выборах, больше всего мандатов получили представительницы "Нашего края" – 40,3% и "Слуги народа" – 39,1%.

Меньше всего женщин прошли по спискам Всеукраинского объединения "Свобода" – 26%.



Сколько кандидаток от разных политсил победили на местных выборах / Фото "ОПОРА"

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