ЦВК скасувала визначені територіальними виборчими комісіями дати проведення повторних голосувань у Борисполі та Новгород-Сіверському. Комісії мають призначити нові дати виборів до 23 листопада.

ТВК у Борисполі та Новгород-Сіверському не дотрималися Виборчого кодексу, коли обирали дати для виборів. Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії.

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Комісії під час визначення дати проведення повторних виборів не дотрималися положень Виборчого кодексу України в частині їх призначення на останню неділю 60-денного строку з дня прийняття рішення про їх призначення,

– зауважили в ЦВК.

Зауважимо, у Борисполі повторні вибори мера призначили на 31 січня 2021 року, а в Новгород-Сіверському – на 17 січня 2021 року.

Чому у Борисполі та Новгород-Сіверському призначили повторні вибори

На виборах мера Новгород-Сіверського, що на Чернігівщині, переміг чинний глава міста Олег Бондаренко.

29 жовтня стало відомо, що політик помер від коронавірусу. У нього була двобічна пневмонія та ураження 80% легень.

У Борисполі ще до оголошення офіційних результатів виборів помер лідер гонитви за крісло голови ОТГ Анатолій Федорчук.