Чинний мер Умані (Черкаська область) Олександр Цебрій переконує, що міська територіальна виборча комісія відмовилася реєструвати його задля участі в майбутніх місцевих виборах, що пройдуть 25 жовтня. Натомість погодилася на реєстрацію двох його тезок.

Докладніше про заяву Цебрія

Відповідні слова Цебрій висловив у відеозвкерненні, яке опублікував у фейсбуці. За його словами, на засіданні ТВК спільно та синхронно працюють політичні сили, які контролюють ексрегіонал Антон Яценко та "слуга народу" Андрій Дикун.

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Вони об'єдналися, так би мовити, в одну політичну силу – це "Слуги народу" та партія "За майбутнє", ухвалюють рішення,

– наголосив уманський міський голова.

За його словами, ще кілька днів тому вночі вони ухвалили рішення дати можливість повним повним тезкам Цебрія Олександра Володимировича балотуватися на посаду мера. Щоправда, прізвище, ім'я та по-батькові вони змінили лише тиждень тому.

"Але цього виявилося замало. Тому сьогодні вони позбавили мене можливості балотуватися на посаду міського голови, знаючи про вашу довіру та підтримку та розуміючи, що в чесному бою мене перемогти не зможуть", – підкреслив Цебрій.

Також чиновник наголосив, буде домагатися відновлення справедливості з допомогою юристів.

Цебрію заборонили балотуватися, хоча дозволили тезкам: відео заяви

Зауважимо! 23 вересня громадська мережа ОПОРА також повідомляла, що уманська міська територіальна виборча комісія зареєструвала на місцеві вибори двох кандидатів на посаду міського голови Умані, які мають таке ж ім’я, як чинний мер, – Олександр Цебрій. І сталося це за повної темряви та на вулиці.

Як такий крок пояснюють члени уманської ТВК

Голова комісії Тетяна Джим (представниця "Голосу") переконує, що у документах Цебрія, які той подав на реєстрацію, були певні невідповідності. Зокрема, у заяві про згоду балотуватися не було фрази: "Підприємств і корпоративних прав не має". Про це пише ОПОРА.

"Грунтуючись на цьому, у реєстрації чинному міському голові було відмовлено", – зауважила Джим.

Вона додала, що участі в засіданні не брала через лікарняний, тому, відповідно, за це рішення не голосувала. Окрім того, голова комісії заявила про тиск на себе з боку деяких членів комісії.

Водночас інший член Уманської міської ТВК Ігор Доманський зазначив, що комісія говорила не про неточності як такі, а про "намагання ввести виборців в оману", тому вони не тягнуть на виправлення.

Він додав, що було постанова про відмову в реєстрації ще не оприлюднили, а в роботі комісії оголосили перерву. І під час цієї перерви Цебрій вніс правки, як у заяву, так і у біографію. Тому в комісії не було жодних відмовляти в реєстрації після перерви. Крім того, коли комісія розглядає та бачить певні неточності, то має дати кандидатові 3 доби на виправлення. О 15:30 26 вересня засідання ще не розпочалось, позаяк кількість присутніх членів ТВК була недостатньою для кворуму.

Зранку 26 вересня виникла вже інша підстава: нібито в Цебрія не було довіреності представляти партію. Але заступник комісії всім її показувала Довіреності дійсно не було на момент прийняття документів. І в довідці про прийняття комісією документів секретар поставила прочерк. Але її донесли згодом,

– каже Доманський.

Цікаво, що інший член комісії – Сергій Ковальський (Батьківщина) – під цим приводом звернувся в поліцію, мотивуючи виклик підозрою в підробці документів.

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Відео коментаря Доманського про ситуацію з Цебрієм

Що каже Виборчий кодекс

ТВК реєструє кандидатом на посаду голови у разі отримання чітко визначеного переліку документів.

З поміж них має бути заяви особи про згоду балотуватися кандидатом на посаду міського голови. Зокрема, в ній має бути зазначено про зобов’язання в разі обрання передати в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права. А у разі відсутності таких підприємств чи корпоративних прав – зазначити про їхню відсутність.

Водночас, помилки та неточності, виявлені в поданих на реєстрацію документах, якщо їх наявність не є перешкодою для розуміння змісту викладених відомостей, не є підставою для відмови в реєстрації кандидатів на посаду міського голови.

Рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови повинно містити вичерпні підстави відмови.

Вибори міського голови Умані: основне про реєстрацію кандидатів