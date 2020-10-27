Убийство Гандзюк: фигурант дела Рищук лидирует на выборах в Херсонской области
Евгений Рищук, которого подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, побеждает на выборах главы Олешковской ОТО, что на Херсонщине.
Интересным стало то, что сразу несколько кандидатов признали свое поражение на выборах. В местном издании Мост сообщили, что Рищук баллотировался как самовыдвиженец.
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Известно, что на должность Алешковского городского главы было зарегистрировано 9 кандидатов.
Почему Рищук является фигурантом дела Гандзюк
Общественные активисты, которые отстаивают справедливое расследование дела об убийстве Гандзюк, считают именно Рищука причастным к нападению. В частности, отец погибшей Виктор Гандзюк также назвал его одним из заказчиков.
Еще одним доказательством его причастности стало признание Алексея Левина, который тоже является фигурантом дела. В одном из интервью он сказал, что Рищук "просил наказать Гандзюк". Он уточнил, что не уверен в том, что Рищук является соучастником нападения. Однако Левин точно знает, что Гандзюк препятствовала его работе.
Левин рассказал о причастности Рищука к нападению: смотрите видео