Евгений Рищук, которого подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, побеждает на выборах главы Олешковской ОТО, что на Херсонщине.

Интересным стало то, что сразу несколько кандидатов признали свое поражение на выборах. В местном издании Мост сообщили, что Рищук баллотировался как самовыдвиженец.

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Известно, что на должность Алешковского городского главы было зарегистрировано 9 кандидатов.

Почему Рищук является фигурантом дела Гандзюк

Общественные активисты, которые отстаивают справедливое расследование дела об убийстве Гандзюк, считают именно Рищука причастным к нападению. В частности, отец погибшей Виктор Гандзюк также назвал его одним из заказчиков.

Еще одним доказательством его причастности стало признание Алексея Левина, который тоже является фигурантом дела. В одном из интервью он сказал, что Рищук "просил наказать Гандзюк". Он уточнил, что не уверен в том, что Рищук является соучастником нападения. Однако Левин точно знает, что Гандзюк препятствовала его работе.

Левин рассказал о причастности Рищука к нападению: смотрите видео

Подробнее о деле Екатерины Гандзюк – читайте в материале 24 канала.