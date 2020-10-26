В Херсоне мэр не определится в один тур – лидер гонки по данным экзит-пола набирает только 34% (это действующий нардеп Игорь Колыхаев). А вот противостоять ему во втором туре имеют шансы аж трое кандидатов.

В Херсоне действующий городской голова Владимир Николаенко (фактически руководит городом с 2014 года) решил не баллотироваться ни на ту же должность, ни даже в городской совет. Поэтому за кресло мэра – острая борьба, пишет 24 канал.

По всем важным городам Как проголосовали на местных выборах: результаты экзит-полов

Мэр Херсона

Результаты экзит-пола от общественной организации НТЖ

Больше всего голосов набрал:

Игорь Колыхаев (действующий нардеп и член депгруппы "За будущее" в ВРУ, самовыдвиженец) – 34,16%

Тройка кандидатов, претендующих на выход во второй тур:

Владимир Сальдо ("Блок Владимира Сальдо") – 15,87%

Михаил Опанащенко (ОПЗЖ) – 13,42%

Юрий Кириллов ("Слуга народа") – 12,07%

Херсонский горсовет

Данные экзит-пола общественной организации НТЖ

"Нам тут жить" – 28,48%

ОПЗЖ – 16,67%

"Слуга народа" – 13,64%

"Блок Владимира Сальдо" – 10,09%