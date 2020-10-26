В Херсоне больше всего шансов стать мэром имеет действующий нардеп: результаты экзит-пола
В Херсоне мэр не определится в один тур – лидер гонки по данным экзит-пола набирает только 34% (это действующий нардеп Игорь Колыхаев). А вот противостоять ему во втором туре имеют шансы аж трое кандидатов.
В Херсоне действующий городской голова Владимир Николаенко (фактически руководит городом с 2014 года) решил не баллотироваться ни на ту же должность, ни даже в городской совет. Поэтому за кресло мэра – острая борьба, пишет 24 канал.
По всем важным городам Как проголосовали на местных выборах: результаты экзит-полов
Мэр Херсона
Результаты экзит-пола от общественной организации НТЖ
Больше всего голосов набрал:
- Игорь Колыхаев (действующий нардеп и член депгруппы "За будущее" в ВРУ, самовыдвиженец) – 34,16%
Тройка кандидатов, претендующих на выход во второй тур:
- Владимир Сальдо ("Блок Владимира Сальдо") – 15,87%
- Михаил Опанащенко (ОПЗЖ) – 13,42%
- Юрий Кириллов ("Слуга народа") – 12,07%
Херсонский горсовет
Данные экзит-пола общественной организации НТЖ
- "Нам тут жить" – 28,48%
- ОПЗЖ – 16,67%
- "Слуга народа" – 13,64%
- "Блок Владимира Сальдо" – 10,09%
Остальные партии не набирают необходимых 5% голосов.
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