Євген Рищук, якого підозрюють у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк, перемагає на виборах голови Олешківської ОТГ, що на Херсонщині.

Цікавим стало те, що відразу кілька кандидатів визнали свою поразку на виборах. У місцевому виданні Міст повідомили, що Рищук балотувався як самовисуванець.

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Відомо, що на посаду Олешківського міського голови було зареєстровано 9 кандидатів.

Чому Рищук є фігурантом справи Гандзюк

Громадські активісти, які відстоюють справедливе розслідування справи про вбивство Гандзюк, вважають саме Рищука причетним до нападу. Зокрема, батько загиблої Віктор Гандзюк також назвав його одним із замовників.

Ще одним доказом причетності стало зізнання Олексія Левіна, який теж є фігурантом справи. В одному з інтерв'ю він сказав, що Рищук "просив покарати Гандзюк". Він уточнив, що не впевнений у тому, що Рищук є співучасником нападу. Однак Левін точно знає, що Гандзюк перешкоджала його роботі.

Левін розповів про причетність Рищука до нападу: дивіться відео

Детальніше про справу Катерини Гандзюк – читайте у матеріалі 24 каналу.