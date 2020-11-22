Центральная избирательная комиссия назначили второй тур местных на 22 ноября. Согласно избирательному законодательству, за день до волеизъявления кандидатам запрещена любая политическая реклама. Однако отдельных политиков это не остановило. Какие нарушения зафиксировали в день тишины – далее в материале.

Основные нарушения в день тишины 21 ноября

За прошедшие сутки, в день тишины, в полицию поступило 61 заявление, связанное с нарушениями избирательного процесса. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины

Между тем Какие нарушения обнаружили во время голосования 22 ноября: фото

Где выявили больше всего нарушений:

В Днепропетровской области 27,

В Николаевской – 9,

Во Львовской – 7,

В Донецкой и Запорожской – по 5.

В Черкасской – 4,

В Закарпатской и Полтавской областях – по 2.

В Ровенской области – 1.

Указанные сообщения касались: незаконной агитации – 42, подкупа избирателей – 14, нарушения ведения реестра избирателей – 4 и мошенничества – 1.

Полицейские составили 2 административных протокола по статье о нарушении ограничений по ведению предвыборной агитации в Днепропетровской и Львовской областях.

Также следователи начали 3 уголовных производства по статье "Подкуп избирателя, участника референдума" в Донецкой, Запорожской областях и в Черкассах.

Обратите внимание! Всего с начала избирательного процесса поступило более 16,7 тысяч заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса. Начато более 1,1 тысячи уголовных производств и составлено более 2,4 тысячи административных протоколов.

Нарушения во время избирательного процесса в 2020 году

Все, что стоит знать о дне тишины

С 00:00 субботы, 21 ноября, кандидатам и партиям запрещено проводить встречи с избирателями и распространять агитацию в СМИ.

Также нельзя показывать агитационные фильмы или клипы, распространять избирательные листовки, плакаты, публично призывать голосовать за или против определенных людей или политсил, а также публично оценивать их деятельность.

День тишины не распространяется на распространение информации, касающейся непосредственно самих выборов – разъяснения законодательных норм, порядка голосования, приглашения принять участие в выборах.

В Украине за нарушение дня тишины действует административная ответственность. За агитацию грозит штраф от 510 – 850 гривен для рядовых граждан, и 850 – 1360 гривен – для должностных лиц.