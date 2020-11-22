Центральна виборча комісія призначили другий тур місцевих на 22 листопада. Згідно з виборчим законодавством, за день до волевиявлення кандидатам заборонено будь-яку політичну рекламу. Однак окремих політиків це не зупинило. Які порушення зафіксували у день тиші – далі у матеріалі.

Основні порушення у день тиші 21 листопада

Упродовж минулої доби, 21 листопада, до поліції надійшла 61 заява, пов’язана з порушеннями виборчого процесу у день тиші. Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Тим часом Які порушення виявили під час голосування 22 листопада: фото

Де виявили найбільше порушень:

У Дніпропетровській області – 27;

У Миколаївській – 9;

У Львівській – 7;

У Донецькій та Запорізькій – по 5;

У Черкаській – 4;

У Закарпатській і Полтавській областях – по 2;

У Рівненській області – 1.

Зазначені повідомлення стосувалися: незаконної агітації – 42, підкупу виборців – 14, порушення ведення реєстру виборців – 4 та шахрайства – 1.

Поліцейські склали 2 адміністративні протоколи за статтею про порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації у Дніпропетровській та Львівській областях.

Також слідчі розпочали 3 кримінальні провадження за статтею "Підкуп виборця, учасника референдуму" у Донецькій, Запорізькій областях та в Черкасах.

Зверніть увагу! Загалом з початку виборчого процесу надійшло понад 16,7 тисячі заяв та повідомлень щодо порушень виборчого процесу. Розпочали понад 1,1 тисячі кримінальних проваджень та складено понад 2,4 тисячі адміністративних протоколів.



Порушення під час виборчого процесу у 2020 році

Усе, що варто знати про день тиші

З 00:00 суботи, 21 листопада, кандидатам і партіям заборонено проводити зустрічі з виборцями та поширювати агітацію у ЗМІ.

Також не можна показувати агітаційні фільми чи кліпи, розповсюджувати виборчі листівки, плакати, публічно закликати голосувати за або проти певних людей чи політсил, а також публічно оцінювати їхню діяльність.

День тиші не поширюється на розповсюдження інформації, що стосується безпосередньо самих виборів – роз'яснення законодавчих норм, порядку голосування, запрошення взяти участь у виборах.

В Україні за порушення дня тиші діє адміністративна відповідальність. За агітацію загрожує штраф від 510 – 850 гривень для пересічних громадян, і 850 – 1360 гривень – для посадовців.