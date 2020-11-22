Незаконна агітація та підкуп виборців: які порушення зафіксували у день тиші
Центральна виборча комісія призначили другий тур місцевих на 22 листопада. Згідно з виборчим законодавством, за день до волевиявлення кандидатам заборонено будь-яку політичну рекламу. Однак окремих політиків це не зупинило. Які порушення зафіксували у день тиші – далі у матеріалі.
Основні порушення у день тиші 21 листопада
Упродовж минулої доби, 21 листопада, до поліції надійшла 61 заява, пов’язана з порушеннями виборчого процесу у день тиші. Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.
Тим часом Які порушення виявили під час голосування 22 листопада: фото
Де виявили найбільше порушень:
- У Дніпропетровській області – 27;
- У Миколаївській – 9;
- У Львівській – 7;
- У Донецькій та Запорізькій – по 5;
- У Черкаській – 4;
- У Закарпатській і Полтавській областях – по 2;
- У Рівненській області – 1.
Зазначені повідомлення стосувалися: незаконної агітації – 42, підкупу виборців – 14, порушення ведення реєстру виборців – 4 та шахрайства – 1.
Поліцейські склали 2 адміністративні протоколи за статтею про порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації у Дніпропетровській та Львівській областях.
Також слідчі розпочали 3 кримінальні провадження за статтею "Підкуп виборця, учасника референдуму" у Донецькій, Запорізькій областях та в Черкасах.
Порушення під час виборчого процесу у 2020 році
Усе, що варто знати про день тиші
- З 00:00 суботи, 21 листопада, кандидатам і партіям заборонено проводити зустрічі з виборцями та поширювати агітацію у ЗМІ.
- Також не можна показувати агітаційні фільми чи кліпи, розповсюджувати виборчі листівки, плакати, публічно закликати голосувати за або проти певних людей чи політсил, а також публічно оцінювати їхню діяльність.
- День тиші не поширюється на розповсюдження інформації, що стосується безпосередньо самих виборів – роз'яснення законодавчих норм, порядку голосування, запрошення взяти участь у виборах.
В Україні за порушення дня тиші діє адміністративна відповідальність. За агітацію загрожує штраф від 510 – 850 гривень для пересічних громадян, і 850 – 1360 гривень – для посадовців.
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