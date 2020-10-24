25 октября в Украине будут голосовать за депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также сельских, поселковых и городских голов. В полночь 24 октября стартовал день тишины. Что это значит – подробно в материале 24 канала.

Накануне общегосударственных местных выборов в Украине запрещена любая политическая реклама или предвыборная агитация. Об этом информирует 24 канал.

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Что именно запрещено 24 октября:

встречи кандидатов с избирателями, митинги и концерты в их поддержку;

распространение агитационных материалов и рекламы в СМИ;

распространение агитационных листовок, плакатов, газет;

публичные призывы голосовать за определенных кандидатов;

обнародование результатов опроса общественного мнения, если они связаны с выборами;

установка агитационных палаток;

публичная оценка деятельности определенных кандидатов.

Обратите внимание! В день тишины можно распространять информацию, касающуюся непосредственно самих выборов. Например: разъяснение законодательства, порядка голосования и прочее.

Какое наказание грозит за нарушение в день тишины

Согласно Административному кодексу Украины, за проведение предвыборной агитации вне сроков грозит штраф. Для граждан он составляет от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это соответственно от 510 до 850 гривен. Для должностных лиц сумма больше-от 50 до 80 необлагаемых минимумов, а это 850 – 1360 гривен.

Что известно о местных выборах-2020? Это первые выборы, которые будут проходить по новому Избирательному кодексу. Избирательный процесс имеет определенные особенности, зависящие от количества избирателей в общинах.



– В территориальных общинах, где количество избирателей не превышает 10 тысяч, депутатов сельского, поселкового, городского совета будут выбирать по мажоритарной системе в многомандатных избирательных округах. От одного округа могут быть избраны 2-4 депутата.



– В территориальных общинах, где количество избирателей превышает 10 тысяч, депутатов будут выбирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам политсил. Это первые выборы, которые будут проходить по новому Избирательному кодексу. Избирательный процесс имеет определенные особенности, зависящие от количества избирателей в общинах.– В территориальных общинах, где количество избирателей не превышает 10 тысяч, депутатов сельского, поселкового, городского совета будут выбирать по мажоритарной системе в многомандатных избирательных округах. От одного округа могут быть избраны 2-4 депутата.В территориальных общинах, где количество избирателей превышает 10 тысяч, депутатов будут выбирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам политсил.



Как будут проходить местные выборы в Украине / Инфографика 24 канала