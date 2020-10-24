В Украине начался день тишины перед местными выборами: что нужно знать
25 октября в Украине будут голосовать за депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также сельских, поселковых и городских голов. В полночь 24 октября стартовал день тишины. Что это значит – подробно в материале 24 канала.
Накануне общегосударственных местных выборов в Украине запрещена любая политическая реклама или предвыборная агитация. Об этом информирует 24 канал.
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Что именно запрещено 24 октября:
- встречи кандидатов с избирателями, митинги и концерты в их поддержку;
- распространение агитационных материалов и рекламы в СМИ;
- распространение агитационных листовок, плакатов, газет;
- публичные призывы голосовать за определенных кандидатов;
- обнародование результатов опроса общественного мнения, если они связаны с выборами;
- установка агитационных палаток;
- публичная оценка деятельности определенных кандидатов.
Какое наказание грозит за нарушение в день тишины
Согласно Административному кодексу Украины, за проведение предвыборной агитации вне сроков грозит штраф. Для граждан он составляет от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это соответственно от 510 до 850 гривен. Для должностных лиц сумма больше-от 50 до 80 необлагаемых минимумов, а это 850 – 1360 гривен.
Что известно о местных выборах-2020?Это первые выборы, которые будут проходить по новому Избирательному кодексу. Избирательный процесс имеет определенные особенности, зависящие от количества избирателей в общинах.
– В территориальных общинах, где количество избирателей не превышает 10 тысяч, депутатов сельского, поселкового, городского совета будут выбирать по мажоритарной системе в многомандатных избирательных округах. От одного округа могут быть избраны 2-4 депутата.
– В территориальных общинах, где количество избирателей превышает 10 тысяч, депутатов будут выбирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам политсил.
Как будут проходить местные выборы в Украине / Инфографика 24 канала