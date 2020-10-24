В Україні почався день тиші перед місцевими виборами: що треба знати
25 жовтня в Україні голосуватимуть за депутатів сільських, селищних і міських рад, а також сільських, селищних і міських голів. Опівночі 24 жовтня стартував день тиші. Що це означає – детально в матеріалі 24 каналу.
Напередодні загальнодержавних місцевих виборів в Україні заборонена будь-яка політична реклама або передвиборча агітація. Про це інформує 24 канал.
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Що саме заборонено 24 жовтня:
- зустрічі кандидатів з виборцями, мітинги та концерти на їхню підтримку;
- розповсюдження агітаційних матеріалів та реклами у ЗМІ;
- поширення агітаційних листівок, плакатів, газет;
- публічні заклики голосувати за певних кандидатів;
- оприлюднення результатів опитування громадської думки, якщо вони пов'язані з виборами;
- встановлення агітаційних наметів;
- публічна оцінка діяльності певних кандидатів.
Яке покарання загрожує за порушення у день тиші
Згідно з Адміністративним кодексом України, за проведення передвиборчої агітації поза термінами загрожує штраф. Для громадян він становить від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а це відповідно від 510 до 850 гривень. Для посадових осіб сума більша – від 50 до 80 неоподаткованих мінімумів, а це 850 – 1360 гривень.
Що відомо про місцеві вибори-2020?Це перші вибори, що відбуватимуться за новим Виборчим кодексом. Виборчий процес має певні особливості, що залежать від кількості виборців у громадах.
– У територіальних громадах, де кількість виборців не перевищує 10 тисяч, депутатів сільської, селищної, міської ради обиратимуть за мажоритарною системою в багатомандатних виборчих округах. Від одного округу може бути обрано 2 – 4 депутати.
– У територіальних громадах, де кількість виборців перевищує 10 тисяч, депутатів обиратимуть за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками політсил.
Як відбуватимуться місцеві вибори в Україні / Інфографіка 24 каналу