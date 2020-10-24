25 жовтня в Україні голосуватимуть за депутатів сільських, селищних і міських рад, а також сільських, селищних і міських голів. Опівночі 24 жовтня стартував день тиші. Що це означає – детально в матеріалі 24 каналу.

Напередодні загальнодержавних місцевих виборів в Україні заборонена будь-яка політична реклама або передвиборча агітація. Про це інформує 24 канал.

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Що саме заборонено 24 жовтня:

зустрічі кандидатів з виборцями, мітинги та концерти на їхню підтримку;

розповсюдження агітаційних матеріалів та реклами у ЗМІ;

поширення агітаційних листівок, плакатів, газет;

публічні заклики голосувати за певних кандидатів;

оприлюднення результатів опитування громадської думки, якщо вони пов'язані з виборами;

встановлення агітаційних наметів;

публічна оцінка діяльності певних кандидатів.

Зверніть увагу! У день тиші можна розповсюджувати інформацію, що стосується безпосередньо самих виборів. Наприклад: роз'яснення законодавства, порядку голосування та інше.

Яке покарання загрожує за порушення у день тиші

Згідно з Адміністративним кодексом України, за проведення передвиборчої агітації поза термінами загрожує штраф. Для громадян він становить від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а це відповідно від 510 до 850 гривень. Для посадових осіб сума більша – від 50 до 80 неоподаткованих мінімумів, а це 850 – 1360 гривень.

Що відомо про місцеві вибори-2020? Це перші вибори, що відбуватимуться за новим Виборчим кодексом. Виборчий процес має певні особливості, що залежать від кількості виборців у громадах.



– У територіальних громадах, де кількість виборців не перевищує 10 тисяч, депутатів сільської, селищної, міської ради обиратимуть за мажоритарною системою в багатомандатних виборчих округах. Від одного округу може бути обрано 2 – 4 депутати.



– У територіальних громадах, де кількість виборців перевищує 10 тисяч, депутатів обиратимуть за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками політсил. Це перші вибори, що відбуватимуться за новим Виборчим кодексом. Виборчий процес має певні особливості, що залежать від кількості виборців у громадах.– У територіальних громадах, де кількість виборців не перевищує 10 тисяч, депутатів сільської, селищної, міської ради обиратимуть за мажоритарною системою в багатомандатних виборчих округах. Від одного округу може бути обрано 2 – 4 депутати.– У територіальних громадах, де кількість виборців перевищує 10 тисяч, депутатів обиратимуть за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками політсил.



Як відбуватимуться місцеві вибори в Україні / Інфографіка 24 каналу