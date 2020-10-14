Больные коронавирусом украинцы смогут проголосовать на местных выборах 25 октября дома или в больнице. Для этого им нужно обратиться в избирательный участок за два дня до выборов.

Если в день местных выборов человек будет находиться на самоизоляции, он сможет проголосовать из дома. Для этого необходимо написать заявление в произвольной форме и приложить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

К теме На Харьковщине кандидат в мэры организовал бесплатное проведение ИФА-тестов, – Опора

Заявление необходимо передать в участковую комиссию по месту голосования до 20:00 23 октября,

– пояснили в ЦИК.

Тот же алгоритм действует, если СOVID-19 подтвердили у родственника, и из-за этого вы находитесь на самоизоляции.

Что известно о голосовании больных коронавирусом

Пациенты, которые болеют COVID-19 и находятся в больнице, смогут проголосовать непосредственно там. В день выборов к ним приедут мобильные бригады.

Если же человек находится на самоизоляции, то к нему домой приедут члены избирательной комиссии. Однако сначала комиссия приедет к тем избирателям, которые указаны в категориях.

В случае, если у избирателя есть симптомы гриппа, он может проголосовать на участке в отдельной кабинке.

Обратите внимание! На участке все избиратели должны находиться в защитных масках, также желательно иметь собственную ручку. Правоохранители будут впускать и людей без маски, но на них будут составлять протоколы. Кроме того, всем избирателям перед входом на участок измерят температуру.



Календарь местных выборов 2020 / Инфографика 24 канала