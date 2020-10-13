Во фракции "Голос" заявили, что инициированный Владимиром Зеленским опрос в день местных выборов недопустим. Там отметили, что вопрос может иметь манипулятивный характер и в целом угрожать государству.

Проводить всенародные опросы в день местных выборов не входит в полномочия ни ЦИК, ни президента Владимира Зеленского. Об этом заявила депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская в эфире 24 каналу.

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Депутат отметила, если Зеленского интересует мнение украинцев, то ему нужно было общаться с ними во время поездок в разные регионы Украины. По ее словам, проведение таких опросов невозможно ни на законодательном, ни на конституционном поле.

С позиции президента позорно делать такие вещи 25 октября. Кроме того, это скрытая агитация во время выборов. Если "Слуги народа" думают таким образом поощрить электорат, то они глубоко ошибаются,

– отметила Бобровская.

По мнению депутата, пока непонятно, кто будет проводить этот опрос и кто будет нести за это ответственность, ведь ЦИК не имеет права этого делать.

О чем будут спрашивать избирателей

По словам Бобровской, предложенные украинцам вопросы могут быть очень разными. Также они могут иметь манипулятивный характер, поэтому и ответы на них будут противоречивыми. Депутат предположила, что вопрос будет касаться территориальной целостности и безопасности Украины. По ее мнению, это угроза, которую могут нанести государству.

"Пусть "Слуги народа" перестанут управлять страной методом социологии и подобными незаконными решениями", – добавила Бобровская.

Справка. Владимир Зеленский анонсировал, что 25 октября на избирательном участке украинцы смогут ответить на дополнительные 5 вопросов. По его словам, они будут касаться того, что "люди обсуждают на улице, на кухне и в интернете, о чем спорят с друзьями, родителями или таксистами". Подробнее об инициативе президента – читайте здесь.