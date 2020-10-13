У фракції "Голос" заявили, що ініційоване Володимиром Зеленським опитування в день місцевих виборів неприпустиме. Там зазначили, що запитання можуть мати маніпулятивний характер та загалом загрожувати державі.

Проводити всенародні опитування в день місцевих виборів не входить до повноважень ні ЦВК, ні президента Володимира Зеленського. Про це заявила депутатка від фракції "Голос" Соломія Бобровська в ефірі 24 каналу.

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Депутатка зазначила, якщо Зеленського цікавить думка українців, то йому потрібно було спілкуватися з ними під час поїздок у різні регіони України. За її словами, проведення таких опитувань неможливе ані на законодавчому, ані на конституційному полі.

З позиції президента ганебно робити такі речі 25 жовтня. Окрім того, це прихована агітація під час виборів. Якщо "Слуги народу" думають у такий спосіб заохотити електорат, то вони глибоко помиляються,

– зазначила Бобровська.

На думку депутатки, поки незрозуміло, хто проводитиме це опитування та хто нестиме за це відповідальність, адже ЦВК не має права цього робити.

Про що запитуватимуть виборців

За словами Бобровської, запропоновані українцям запитання можуть бути дуже різними. Також вони можуть мати маніпулятивний характер, тому й відповіді на них будуть суперечливими. Депутатка припустила, що запитання стосуватимуться територіальної цілісності й безпеки України. На її думку, це загроза, яку можуть завдати державі.

"Нехай "Слуги народу" перестануть керувати країною методом соціології й подібними незаконними рішеннями", – додала Бобровська.