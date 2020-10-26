Местные выборы стали приговором для команды Зеленского. К слабому результату, который показала пропрезидентская партия привело отсутствие серьезной работы на местах, некачественная работа народных депутатов со своими округами и оценка избирателей самому Зеленскому.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт по политике Александр Солонтай. По его словам, партия "Слуга народа" стала жертвой тренда, который задали задолго до прихода к власти Зеленского.

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Эксперт отметил, что на местных выборах в дальнейшем побеждает все меньше представителей президента, у каждого из них – меньше своих представителей на местах. Однако это не только тренд, в который попал Зеленский, это и его слабая кадровая политика, которая связана с местным самоуправлением, рассказал Солонтай.

В частности он привел 2 фактора того, из-за чего представители партии расконцентрировали свои усилия и не смогли качественно обеспечить избирательную кампанию, а именно:

партизацию дополнительного количества советов;

увеличение количества бюллетеней.

Почему украинцы отдали предпочтение действующим мэрам

По словам эксперта, украинцы решили голосовать на местных выборах за уже известных им депутатов из-за того, что это так называемый общий тренд в Украине.

Большинство избирателей решили выбирать проверенных кандидатов, несмотря на определенное недовольство. Избиратели понимают, кто эти люди, и знают, какова их роль на местном уровне,

– отметил Солонтай.

Почему явка избирателей была низкой

Эксперт по политике отметил, что именно коронавирус непосредственно повлиял на явку избирателей. Большинство людей приходили на избирательные участки и встречались с очередями, сказал он. То есть кроме испуга коронавирусом, на людей повлиял фактор очередей, которые этот вирус вызвал.

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