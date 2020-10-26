Місцеві вибори стали вироком для команди Зеленського. До слабкого результату, який показала пропрезидентська партія призвела відсутність серйозної роботи на місцях, неякісна робота народних депутатів зі своїми округами та оцінка воборців самому Зеленському.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт з політики Олександр Солонтай. За його словами, партія "Слуга народу" стала жертвою тренду, який задали задовго до приходу до влади Зеленського.

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Експерт зазначив, що на місцевих виборах надалі перемагає все менше представників президента, у кожного з них – менше своїх представників на місцях. Однак це не лише тренд, в який потрапив Зеленський, це і його слабка кадрова політика, яка пов'язана з місцевим самоврядуванням, розповів Солонтай.

Зокрема він навів 2 фактори того, через що представники партії розконцентрували свої зусилля і не змогли якісно забезпечити виборчу кампанію, а саме:

партизацію додаткової кількості рад;

збільшення кількості бюлетенів.

Чому українці віддали перевагу чинним мерам

За словами експерта, українці вирішили голосувати на місцевих виборах за вже відомих їм депутатів через те, що це так званий загальний тренд в Україні.

Більшість виборців вирішили обирати перевірених кандидатів, не зважаючи на певне невдоволення. Виборці розуміють, хто ці люди, і знають, яка їхня роль на місцевому рівні,

– зазначив Солонтай.

Чому явка виборців була низькою

Експерт з політики зауважив, що саме коронавірус безпосередньо вплинув на явку виборців. Більшість людей приходили на виборчі дільниці і зустрічалися з чергами, сказав він. Тобто окрім переляку коронавірусом, на людей вплинув фактор черг, які цей вірус спричинив.