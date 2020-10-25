Это не провал – в "Слуге народа" отреагировали на результаты экзитполов
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что не считает местные выборы 2020 провалом для монобольшинства. По его словам, это важное событие для страны, которое должно изменить жизнь украинцев к лучшему.
Выборы состоялись честно и прозрачно, несмотря на сложные обстоятельства, вызванные пандемией коронавируса. Об этом Корниенко сказал во время брифинга после объявления первых результатов экзитполов, передает 24 канал.
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"Это настоящий праздник демократии, и здесь надо праздновать, а не горевать. Народ избрал своих представителей, большие проценты местных партий в горсоветы – это в принципе нормальное явление, так же как большой процент партии "Слуга народа" в местные и областные советы", – отметил он.
По его словам, количество депутатов от "Слуги народа" по всей Украине, по предварительным результатам экзитполов, является достаточно серьезным.
"Мы будем работать с этими депутатами, а именно над обновлением качества работы местных советов, это будет более вдумчивая и серьезная работа, которая направлена на интересы общины", – пояснил Корниенко.
"Потом будем говорить о каких-то провалах"
На вопрос журналистки, считает ли он выборы провальными для "Слуги народа", Корниенко ответил: "Нет, я так не считаю. У нас 1400 кандидатов на председателей общин, давайте посмотрим на результаты "Слуги народа" в целом по Украине – по руководителям общин, в областные советы и городские советы".
Потом будем говорить о каких-то провалах, а особенно на фоне партий, которые много на что претендовали в этой кампании, но мы видим по экзитполам, у них тоже есть ситуация на грани,
– сказал глава партии"Слуга народа".
Реакция Александра Корниенко на результаты экзитполов: смотрите видео