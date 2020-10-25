Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что не считает местные выборы 2020 провалом для монобольшинства. По его словам, это важное событие для страны, которое должно изменить жизнь украинцев к лучшему.

Выборы состоялись честно и прозрачно, несмотря на сложные обстоятельства, вызванные пандемией коронавируса. Об этом Корниенко сказал во время брифинга после объявления первых результатов экзитполов, передает 24 канал.

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"Это настоящий праздник демократии, и здесь надо праздновать, а не горевать. Народ избрал своих представителей, большие проценты местных партий в горсоветы – это в принципе нормальное явление, так же как большой процент партии "Слуга народа" в местные и областные советы", – отметил он.

По его словам, количество депутатов от "Слуги народа" по всей Украине, по предварительным результатам экзитполов, является достаточно серьезным.

"Мы будем работать с этими депутатами, а именно над обновлением качества работы местных советов, это будет более вдумчивая и серьезная работа, которая направлена на интересы общины", – пояснил Корниенко.

"Потом будем говорить о каких-то провалах"

На вопрос журналистки, считает ли он выборы провальными для "Слуги народа", Корниенко ответил: "Нет, я так не считаю. У нас 1400 кандидатов на председателей общин, давайте посмотрим на результаты "Слуги народа" в целом по Украине – по руководителям общин, в областные советы и городские советы".

Потом будем говорить о каких-то провалах, а особенно на фоне партий, которые много на что претендовали в этой кампании, но мы видим по экзитполам, у них тоже есть ситуация на грани,

– сказал глава партии"Слуга народа".

Реакция Александра Корниенко на результаты экзитполов: смотрите видео