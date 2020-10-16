Представители одной из политических партий в Бахмуте откровенно обещали людям дать денег за "правильное" голосование. 16 октября их поймали правоохранители. При этом за галочку в бюллетене злоумышленники хотели платить сущие копейки.

Об обнаружении вероятного подкупа избирателей сообщили в полиции Украины. По данным правоохранителей, преступление мог совершить непосредственно кандидат в Бахмутский совет, представляющий одну из политсил.

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Как утверждают полицейские, ради получения поддержки на выборах работники местного штаба партии обещали деньги людям. Получить их якобы могли все, кто покажет фотографию с соответствующими пометками в бюллетене.

Наглый подкуп

Работали злоумышленники с помощью интернета. Судя по всему, замыслы политиков были достаточно просты: охватить максимальную аудиторию и поощрить небогатое население немножко подработать. Расценки, которые объявили злоумышленники, могут шокировать своей жадностью. При средней цене по Украине в 500-700 гривен, в Донецкой области политики предлагали людям совершить преступление за 300.

От 5 до 7 лет тюрьмы

По факту возможного преступления полицейские внесли показания в единый реестр досудебных расследований как подкуп избирателя. Если вину подозреваемых признает суд, им "светит" от 5 до 7 лет лишения свободы. С запретом работать на определенных связанных с выборами должностях.

Не всегда расплачивались

Существует также негласная статистика подкупов избирателей в разных регионах Украины. И Донецкая область, надо отметить, лидирует по количеству обманов людей. Когда они голосовали за того или иного кандидата, но никто денег за это так и не отдал. Чаще всего таковым занимались представители "Партии регионов", "Оппозиционного блока" и ОПЗЖ.