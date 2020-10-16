В Виннице кандидат в мэры от ОПЗЖ Вячеслав Узелков 14 октября угощал людей бесплатной кашей из полевой кухни. Полиция расследует это дело как подкуп избирателей.

Во время угощения Узелков агитировал за ОПЗЖ. Об этом сообщает полиция Винницкой области. Правда, правоохранители имени кандидата не указали, однако в ОПОРА указали, что это был именно Узелков.

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Что именно делал Узелков

Кандидат в мэры 14 октября бесплатно угощал людей кашей и чаем из полевой кухни на центральной площади Винницы.

При этом кандидат агитировал за свою партию.

Правоохранители расценили это как подкуп избирателей.

Обратите внимание. За подкуп избирателей могут наказать штрафом, исправительными работами, или лишением свободы на 6 лет.

Кто такой Вячеслав Узелков Узелков – украинский боксер-профессионал, выступавший в полутяжелом весе.



В 1997 году он выиграл европейское первенство среди юниоров, а в 1998 занял второе место на Кубке мира. В 2002 году завоевал серебро чемпионата Европы среди взрослых в любителях.



В 2010 году Узелков соревновался с казахстанским боксером Бейбутом Шуменовым за звание чемпиона мира по версии WBA, но проиграл по решению судей.



В 2014 году стал обладателем титула интернационального чемпиона по версии IBO.



Осенью 2020 года Узелков стал кандидатом на пост мэра Винницы от "оппозиционной платформы – за жизнь". Узелков – украинский боксер-профессионал, выступавший в полутяжелом весе.В 1997 году он выиграл европейское первенство среди юниоров, а в 1998 занял второе место на Кубке мира. В 2002 году завоевал серебро чемпионата Европы среди взрослых в любителях.В 2010 году Узелков соревновался с казахстанским боксером Бейбутом Шуменовым за звание чемпиона мира по версии WBA, но проиграл по решению судей.В 2014 году стал обладателем титула интернационального чемпиона по версии IBO.Осенью 2020 года Узелков стал кандидатом на пост мэра Винницы от "оппозиционной платформы – за жизнь".



Узелков угощает людей кашей в Виннице / Фото с фейсбук-страницы ОПЗЖ



Узелков угощает людей кашей в Виннице / Фото с фейсбук-страницы ОПЗЖ

Смотрите видео, как Узелков кормил людей кашей в Виннице: