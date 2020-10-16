Представники однієї з політичних партій у Бахмуті відверто обіцяли людям давати грошей за "правильне" голосування. 16 жовтня їх спіймали правоохоронці. При цьому за галочку в бюлетені зловмисники хотіли платити сущі копійки.

Про виявлення ймовірного підкупу виборців повідомили у поліції України. За даними правоохоронців, злочин міг скоїти безпосередньо кандидат у Бахмутську раду, який представляє одну з політсил.

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Як стверджують поліцейські, заради отримання підтримки на виборах працівники місцевого штабу партії обіцяли гроші людям. Отримати їх нібито могли всі, хто покаже фотографію із відповідними позначками у бюлетені.

Зухвалий підкуп

Працювали зловмисники за допомогою інтернету. Судячи з усього, задуми політиків були досить прості: охопити максимальну аудиторію та заохотити небагате населення трошки підробити. Розцінки, які оголосили зловмисники, можуть шокувати своєю жадібністю. При середній ціні по Україні у 500 – 700 гривень, на Донеччині політики пропонували людям скоїти злочин за 300.

Від 5 до 7 років тюрми

За фактом можливого злочину поліцейські внесли свідчення у єдиний реєстр досудових розслідувань як підкуп виборця. Якщо провину підозрюваних визнає суд, їм "світить" від 5 до 7 років позбавлення волі. Із забороною працювати на певних пов'язаних із виборами посадах.

Не завжди розплачувалися

Існує також негласна статистика підкупів виборців у різних регіонах України. І Донеччина, треба зазначити, лідирує за кількістю обманів людей. Коли вони голосували за того чи іншого кандидата, але ніхто грошей за це так і не віддав. Найчастіше таким займалися представники "Партії регіонів", "Опозиційного блоку" та ОПЗЖ.