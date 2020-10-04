Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от пропрезидентской политсилы. Кроме него, в списке – много работников "1+1 Продакшн" и "1+1 медиа". Дубинский также в свое время работал на "1+1".

Дубинский возглавил список "слуг народа" в Киевоблсовет: что известно

Соответствующая информация появилась на сайте Центральной избирательной комиссии. Так, в списке "Слуги народа" Дубинский занял первую строчку. Зато четвертым стал корреспондент "1+1 Продакшн" Владимир Тимофийчук.

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Также в перечне кандидатов в Киевоблсовет можно увидеть и других работников "плюсов":

журналиста Игоря Колтунова,

продюсера Алену Шерепу,

редактора Наталью Книгу,

администратора управления журналистских проектов Олесю Шерепу.

Всего от "Слуги народа" в Киевоблсовет баллотируются 84 кандидата. Местные выборы пройдут 25 октября.

Что этому предшествовало

Заметим, что еще в июне в рамках подготовки к местным выборам Дубинский возглавил Киевский областной центр партии "Слуга народа". По словам политика, президент Владимир Зеленский поставил перед ним определенные задачи. В частности, Киевщина должна показать наивысший результат партии по всей стране.

Кроме того, Дубинский хотел от пропрезидентской партии баллотироваться на выборах мэрах Киева. Однако, проиграл во время внутрипартийных праймериз. Поэтому, за должность столичного городского головы соревнуется Ирина Верещук.

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