Дубинский идет во главе "Слуги народа" в Киевоблсовет: нардеп ведет с собой экс-коллег с "1+1"
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от пропрезидентской политсилы. Кроме него, в списке – много работников "1+1 Продакшн" и "1+1 медиа". Дубинский также в свое время работал на "1+1".
Дубинский возглавил список "слуг народа" в Киевоблсовет: что известно
Соответствующая информация появилась на сайте Центральной избирательной комиссии. Так, в списке "Слуги народа" Дубинский занял первую строчку. Зато четвертым стал корреспондент "1+1 Продакшн" Владимир Тимофийчук.
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Также в перечне кандидатов в Киевоблсовет можно увидеть и других работников "плюсов":
- журналиста Игоря Колтунова,
- продюсера Алену Шерепу,
- редактора Наталью Книгу,
- администратора управления журналистских проектов Олесю Шерепу.
Всего от "Слуги народа" в Киевоблсовет баллотируются 84 кандидата. Местные выборы пройдут 25 октября.
Что этому предшествовало
Заметим, что еще в июне в рамках подготовки к местным выборам Дубинский возглавил Киевский областной центр партии "Слуга народа". По словам политика, президент Владимир Зеленский поставил перед ним определенные задачи. В частности, Киевщина должна показать наивысший результат партии по всей стране.
Кроме того, Дубинский хотел от пропрезидентской партии баллотироваться на выборах мэрах Киева. Однако, проиграл во время внутрипартийных праймериз. Поэтому, за должность столичного городского головы соревнуется Ирина Верещук.
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Александр Дубинский – фигурант не одного скандала.
- В годовщину Освенцима он цинично предложил запустить газ в помещение, где собрались сторонники кандидата в президенты Петра Порошенко.
- Впоследствии нардеп попал в скандал с лозунгом "Слава Украине!". В частности, назвал его "нацистским", а введение его в ВСУ "маразмом".
- Далее в скандалы он попадал уже как народный депутат. Дубинский не в первый раз ругается на журналистов. Ранее он поддержал своего коллегу по фракции Максима Бужанского, который обозвал журналистку "тупой овцой". От себя Дубинский добавил – "дрожите бандерлоги". Кроме этого он оскорбил и журналистку 24 канала, посоветовав той "одевать голову, перед тем как идти на работу".
- Также он слил в сеть контакты главного редактора НВ Виталия Сыча, редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой, Анны Бабинец и Дениса Бигуса после того, как была опубликована информация о том, что в диссертации Андрея Портнова обнаружили плагиат.
- Политик оскорбил и экс-главу Нацбанка Якова Смолия. В своих соцсетях он нецензурно о нем высказался.
- Этому предшествовал скандал с Дубинским и с его румынским гражданством.
- Еще раньше он дерзко ответил журналистам на расследование о себе. Те обнаружили, что на экс-супругу и маму Дубинского записаны около двух десятков квартир и автомобилей. На следующий день "слуга" пришел в Раду в футболке с надписью "Мама любит скорость".
- Кроме того, Дубинский не указал в декларации за 2019 год свои права собственности на словацкую компанию DubPro S.r.o, когда был ее единственным акционером.