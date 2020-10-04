Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від пропрезидентської політсили. Окрім нього, у списку – багато працівників "1+1 Продакшн" і "1+1 Медіа". Дубінський також свого часу працював на "1+1".

Дубінський очолив список "слуг народу" до Київоблради: що відомо

Відповідна інформація з’явилася на сайті Центральної виборчої комісії. Так, у списку "Слуги народу" Дубінський посів першу сходинку. Натомість четвертим став кореспондент "1+1 Продакшн" Володимир Тимофійчук.

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Також у перелку кандидатів до Київоблради можна побачити й інших працівників "плюсів":

журналіста Ігора Колтунова ,

, продюсерку Альону Шерепу ,

, редакторку Наталію Книгу ,

, адміністраторку управління журналістських проєктів Олесю Шерепу.

Загалом від "Слуги народу" до Київоблради балотуються 84 кандидати. Місцеві вибори пройдуть 25 жовтня.

Що цьому передувало

Зауважимо, що ще в червні у межах підготовки до місцевих виборів Дубінський очолив Київський обласний осередок партії "Слуга Народу". За словами політика, президент Володимир Зеленський поставив перед ним певні завдання. Зокрема, Київщина має показати найвищий результат партії по всій країні.

Крім того, Дубінський хотів від пропрезидентської партії балотуватися на виборах мерах Києва. Однак, програв під час внутрішньопартійних праймеріз. Тому, за посаду столичного міського голови змагається Ірина Верещук.

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