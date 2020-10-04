Дубінський іде на чолі "Слуги народу" до Київоблради: нардеп веде з собою ексколег з "1+1"
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від пропрезидентської політсили. Окрім нього, у списку – багато працівників "1+1 Продакшн" і "1+1 Медіа". Дубінський також свого часу працював на "1+1".
Дубінський очолив список "слуг народу" до Київоблради: що відомо
Відповідна інформація з’явилася на сайті Центральної виборчої комісії. Так, у списку "Слуги народу" Дубінський посів першу сходинку. Натомість четвертим став кореспондент "1+1 Продакшн" Володимир Тимофійчук.
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Також у перелку кандидатів до Київоблради можна побачити й інших працівників "плюсів":
- журналіста Ігора Колтунова,
- продюсерку Альону Шерепу,
- редакторку Наталію Книгу,
- адміністраторку управління журналістських проєктів Олесю Шерепу.
Загалом від "Слуги народу" до Київоблради балотуються 84 кандидати. Місцеві вибори пройдуть 25 жовтня.
Що цьому передувало
Зауважимо, що ще в червні у межах підготовки до місцевих виборів Дубінський очолив Київський обласний осередок партії "Слуга Народу". За словами політика, президент Володимир Зеленський поставив перед ним певні завдання. Зокрема, Київщина має показати найвищий результат партії по всій країні.
Крім того, Дубінський хотів від пропрезидентської партії балотуватися на виборах мерах Києва. Однак, програв під час внутрішньопартійних праймеріз. Тому, за посаду столичного міського голови змагається Ірина Верещук.
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Олександр Дубінський – фігурант не одного скандалу.
- У річницю Освенцима він цинічно запропонував запустити газ у приміщення, де зібралися прихильники кандидата у президенти Петра Порошенка.
- Згодом нарлеп потрапив у скандал із гаслом "Слава Україні!". Зокрема, назвав його "нацистським", а запровадження його в ЗСУ "маразмом".
- Далі у скандали він потрапляв вже як народний депутат. Дубінський не вперше лається на журналістів. Раніше він підтримав свого колегу по фракції Максима Бужанського, який обізвав журналістку "тупою вівцею". Від себе Дубінський додав – "тремтіть бандерлоги". Окрім цього він образив й журналістку 24 каналу, порадивши тій "одягати голову, перед тим як йти на роботу".
- Також він злив у мережу контакти головного редактора НВ Віталія Сича, редакторки програми "Схеми" Наталки Седлецької, Анни Бабінець та Дениса Бігуса після того, як були опубліковано інформацію про те, що в дисертації Андрія Портнова виявили плагіат.
- Політик образив і ексголову Нацбанку Якова Смолія. У своїх соцмережах він нецензурно про нього висловився.
- Цьому передував скандал з Дубінським і з його румунським громадянством.
- Ще раніше він зухвало відповів журналістам на розслідування про себе. Ті виявили, що на ексдружину та маму Дубінського записані близько двох десятків квартир та автомобілів. Наступного дня "слуга" прийшов у Раду у футболці з написом "Мама любить швидкість".
- Крім того, Дубінський не вказав у декларації за 2019 рік свої права власності на словацьку компанію DubPro S.r.o, коли був її єдиним акціонером.