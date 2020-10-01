Претендент на кресло городского головы Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук не только летает с зонтиком и учит Виталия Кличко вести ТикТок. Еще она предлагает конкретные шаги, которые, по ее мнению, улучшат жизнь киевлян. О деталях ее программы читайте в статье.

И интернете нет сайта, на котором можно познакомиться с программой Ирины Верещук. Журналист сайта 24 канала его не нашел. О своем видении развития Киева и проблемах, которые необходимо решать, "госпожа-мэр" рассказывает публично, во время эфиров на телеканалах или на своей странице в Facebook.

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"Госпожа-мэр" – это, собственно, слоган ее кампании, который подчеркивает то, чем она кардинально отличается от действующего мэра. Замысел политтехнологов прост – они рассчитывают привлечь женский электорат. Еще один лозунг: "В Киеве важен каждый".

Программа Ирины Верещук

Свою программу Ирина Верещук презентовала 31 августа на съезде партии "Слуга народа", именно тогда, когда были представлены кандидаты во всех областных центрах и крупных городах.

Программа называется "Пять лет – пять шагов". Вот они:

Реконструкция станции аэрации в Бортничах.

Строительство малой объездной дороги.

Строительство мусороперерабатывающего завода.

Создание сети перехватывающих парковок на въездах в город.

Строительство социального жилья.

По словам Ирины Верещук, у каждого проекта будут четкие дедлайны и ответственные за выполнение.

По ее мнению, реконструкция станции аэрации в Бортничах покажет иностранным инвесторам, что Украина готова выполнять свои обязательства. На реконструкцию этого объекта, как известно, Япония выделила один миллиард долларов кредита на льготных условиях еще пять лет назад, но до сих пор даже не определен генеральный подрядчик, работы не начинались.

Ирина Верещук / Фото с ее страницы в Facebook

Что касается строительства малой объездной, то здесь Верещук считает своей "изюминкой" доступ к президенту, премьер-министру, руководству "Укравтодора", что поможет ей воплотить в жизнь проект, о котором говорят уже несколько лет, но называют "невозможным".

Также среди планов кандидата в мэры – увеличение в разы количества общественного транспорта в столице, создание комфортного пространства для всех, наведение порядка и чистоты в городе, борьба с незаконными застройками.

В своих предвыборных заявлениях Ирина Верещук говорит, что "чуда" не будет, но единые правила для всех и постоянная работа над развитием города помогут уже в течение пяти лет сделать Киев инновационным, безопасным и экологичным.

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А еще во время конференции Киевской городской организации политической партии Слуга народа "госпожа-мэр" назвала несколько основных проблем столицы, которые она собирается решить.

Предлагаем ознакомиться с ними:

Хищение городского бюджета – предлагает перезагрузить городскую власть, устранить незаконное влияние бизнес-групп на власть и бюджет города. Социальные проблемы – направлять средства, изъятые из коррупционного оборота действующей власти, на городские социальные программы, в том числе – на строительство муниципального жилья. Некачественные жилищно-коммунальные услуги – предлагает обеспечить капитальный ремонт коммунальных сетей, а также снижение тарифов на коммунальные услуги. Качество общественного транспорта – предлагает уничтожить коррупционные кормушки, что позволит высвободить средства на закупку современных автобусов, троллейбусов и трамваев. Недостаточная инклюзивность городского пространства, которое не соответствует европейским стандартам по уровню комфорта для людей с особыми потребностями, пожилых людей, детей – предлагает внедрять эти стандарты в жизнь. Незаконные застройки и аферы на рынке жилья – предлагает принять соответствующую нормативно-правовую базу, которая сделает невозможнымы жилищные пирамиды. Верещук считает, что городская власть не должна пускать на рынок жилищного строительства финансово не способных и некомпетентных застройщиков.

Последней проблемой "госпожа-мэр" назвала городскую власть и ее главу Виталия Кличко. Верещук считает его "остатком режима Порошенко" и подчеркнула, что при руководстве Кличко в городе сформировалась теневая власть: "городом управляют "смотрящие", которых киевляне на это не уполномочивали. Ресурсы Киева используются в интересах этой теневой власти".