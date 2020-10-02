Президентская партия "Слуга народа" выдвинула от своей политсилы кандидата в мэры Николаева Егора Клецова. Человек попал в базу сайта "Миротворец" за то, что поддерживал боевиков "ЛНР" и "ДНР", а также не считает Владимира Путина виновным в войне на Донбассе.

Еще в 2014 году Клецов начал пропагандировать в своих соцсетях пророссийскую риторику о "братоубийственной войне". Об этом сообщает волонтер и участник Революции Достоинства Илья Зелинский в фейсбук.

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За свои неоднозначные высказывания Клецов попал в базу "Миротворца". В описании профиля на сайте кандидата от "Слуги народа" называют антиукраинским пропагандистом и провокатором.

Чем "отличился" Егор Клецов

Кандидат не считает виновным главу Кремля Владимира Путина в развязывании войны на Донбассе.

главу Кремля Владимира Путина в развязывании войны на Донбассе. Давал комментарий в эфире телеканала боевиков на Донбассе "Новороссия ТВ". Мужчина, согласно с титрами, является координатором "Общественной инициативы "Люди мира"".

"Новороссия ТВ". Мужчина, согласно с титрами, является координатором "Общественной инициативы "Люди мира"". Активисты сообщали, что в январе 2015 года Клецов проводил митинги, направленные на срыв мобилизации в ВСУ. Украина должна сложить оружие и договариваться с Россией.

Украина должна сложить оружие и договариваться с Россией. Распространял идеи, присущие российским пропагандистам, "мир любой ценой" и "Украина должна сложить оружие и договариваться с Россией".

и "Украина должна сложить оружие и договариваться с Россией". Занимается сбором средств на закупку и поставку медикаментов для военных госпиталей "ДНР".

Требовал от МВД и лично от Арсена Авакова закрытия сайта "Миротворец".

Кроме того, отец Егора Клецова – Сергей Клецов "не скрывает пророссийских взглядов, использует российскую риторику".

Позиция "Слуги народа"

Активисты ранее обращали внимание руководства партии "Слуги народа" на отдельные факты из биографии Клецова. Так, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия написал, что видел профиль кандидата и заявил, что "враг не пройдет".

Впрочем, кандидатуру Клецова все равно выдвинули в городской совет Николаева.



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