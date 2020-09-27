Кто баллотируется в мэры Николаева: список кандидатов
На должность городского головы Николаева баллотируется действующий глава города Александр Сенкевич, его предшественник Юрий Гранатуров, выдвиженец от "Слуги народа" Татьяна Домбровская и еще ряд кандидатов.
Подробнее о кандидатах в мэры Николаева рассказывает 24 канал.
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Кто заявил о намерении баллотироваться
- Действующий мэр Николаева Александр Сенкевич;
- Кандидат от "Слуги народа" Татьяна Домбровская;
- Бывший мэр Николаева, кандидат от партии "За будущее" Юрий Гранатуров;
- Предприниматель и кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка;
- Александр Садыков идет от партии "Николаевцы".
В Николаевской городской избирательной комиссии по состоянию на 25 октября сообщали о 3 зарегистрированных кандидатах – Сенкевиче, Домбровской и Гранатурове.
Александр Сенкевич
Александр Сенкевич во второй раз бороться за кресло мэра Николаева. 38-летний политик
победил на выборах 2015 года, представляя "Самопомич", которая не имела большой поддержки в городе.
На выборы в 2020 году мэр Сенкевич идет уже с другой командой – так называемой партией мэров "Пропозиція".
Александр Сенкевич / Фото izvestia.nikolaev.ua
Согласно опросу группы "Рейтинг" за 11 – 15 сентября, Сенкевич пока занимает первое место среди избирательных предпочтений николаевцев. До 30,5% опрошенных видят его мэром Николаева и в дальнейшем.
Декларация Сенкевича
- В своей декларации за 2019 год мэр Николаева указал, что владеет двумя земельными участками в городе, площадь которых составляет по тысяче квадратных метров. Их стоимость – 96 тысяч гривен и 75,9 тысячи гривен соответственно.
- Также Сенкевич задекларировал 2 квартиры в Николаеве площадью в 54,5 и 69,9 квадратных метров.
- Его жена Екатерина имеет в своей собственности земельный участок в Новой Каховке площадью в 2 тысячи 622 квадратных метров и комплекс зданий в Новой Каховке площадью 261,2 квадратных метра. Также в совместной собственности у нее есть квартира площадью 66 квадратных метров в Новой Каховке.
- При этом, Александр Сенкевич с 2019 года арендует дом в Николаеве площадью 271,5 квадратных метров. Стоимость аренды составляет 180 тысяч гривен.
- За 2019 год Сенкевич в должности мэра получил 546 тысяч 83 гривны зарплаты, от профсоюзного комитета Николаевского городского исполкома он получил 1 тысячу 90 гривен, 3 тысячи 48 гривен он получил в качестве кэшбека от АО "Универсал Банк", и 200 гривен ему выплатила Николаевская областная организация профсоюза работников государственной службы.
- Его жена Екатерина пополнила семейный бюджет на 3 миллиона 576 тысяч 440 гривен, занимаясь предпринимательской деятельностью, еще она получила 99 тысяч гривен зарплаты, а также – 455 гривен кэшбека от АО "Универсал Банк".
Татьяна Домбровская
Татьяну Домбровскую в Николаеве до сих пор знали как бизнеследи. По специальности она юрист. На мэра Николаева идет от "Слуги народа". Об этом стало известно летом во время презентации офиса политсилы в городе, когда она попала в сексистский скандал.
Тогда председатель фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко назвали Татьяну Домбровскую "рабочей бабой" и сравнили ее с "корабельной сосной".
Так, согласно опросу группы "Рейтинг", Домбровская на втором месте в избирательной гонке за пост мэра Николаева. За нее готовы отдать свой голос 16,4% опрошенных.
Юрий Гранатуров
Юрий Гранатуров является кандидатом в мэры Николаева от партии "За будущее". Он – председатель областной организации политсилы. Гранатуров занимал должность городского головы Николаева с 2013 по 2015 год.
Согласно соцопросам, за него готовы отдать свои голоса 8,6% избирателей Николаева.
Декларация Гранатурова
- У жены политика в собственности есть 2 квартиры и 2 гаража в Николаеве. А у самого кандидата право пользования квартирой в Николаеве.
- На авто марки Toyota Landcruiser 120 Prado 2008 года в Гранатурова также есть право пользования. Владельцем автомобиля указан сын политика.
- По основному месту работы (а это – председателя Ингульского района Николаева – 24 канал) заработная плата составила 371 тысячу 761 гривну. Жене Гранатулова выплачивают пенсию – 18 тысяч 440 гривен за 2019 год.
Владислав Чайка
Владислав Чайка является кандидатом в мэры Николаева от ОПЗЖ. Интересно, что об этом стало известно буквально 23 сентября. При этом политсила оконфузилась, назвав своими кандидатами сразу 2 политиков: и Чайку, и Артема Ильюка.
В СМИ начали распространять информацию о том, что ситуация сложилась из-за различных видений кандидата двух групп влияния в партии ОПЗЖ – Медведчука и Левочкина. Последний якобы хотел, чтобы за кресло мэра в Николаеве боролся именно Ильюк. Впрочем, впоследствии в "Оппозиционный платформе – За жизнь" все же разобрались со своими кандидатами и согласовали: на мэры баллотируется Чайка, а Ильюк ведет кандидатов в депутаты в городской совет.
Владислав Чайка руководит общественной организацией "Николаев – единая семья". Эта организация, созданная в 2010 году отцом, экс-мером Николаева Владимиром Чайкой. Был соучредителем частных жилищно-эксплуатационных контор ООО "Центральный 1" и ООО "ЖЭК "Забота".
К слову, Чайка на третьем месте по электоральным предпочтениям николаевцев. За него готовы отдать свой голос на выборах 12,6% опрошенных.
Александр Садыков
Свое желание пойти в мэры Николаева выразил и бывший глава Николаевской ОГА (с 2005 по 2007 годы) Александр Садыков. Он баллотируется от партии "Николаевцы".
В его команде оказались несколько действующих депутатов горсовета, в том числе и от "Оппоблока".