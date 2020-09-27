На должность городского головы Николаева баллотируется действующий глава города Александр Сенкевич, его предшественник Юрий Гранатуров, выдвиженец от "Слуги народа" Татьяна Домбровская и еще ряд кандидатов.

Подробнее о кандидатах в мэры Николаева рассказывает 24 канал.

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Кто заявил о намерении баллотироваться

Действующий мэр Николаева Александр Сенкевич;

Кандидат от "Слуги народа" Татьяна Домбровская;

Бывший мэр Николаева, кандидат от партии "За будущее" Юрий Гранатуров;

Предприниматель и кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка;

Александр Садыков идет от партии "Николаевцы".

В Николаевской городской избирательной комиссии по состоянию на 25 октября сообщали о 3 зарегистрированных кандидатах – Сенкевиче, Домбровской и Гранатурове.

Обратите внимание! 24 сентября завершился срок, когда все желающие могли подать свои документы для регистрации кандидатами на местных выборах.



Теперь их должны рассмотреть в течение 5 дней. Порядок регистрации таков: организации партий и самовыдвиженцы подают документы. Комиссия рассматривает и принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидатам.

Александр Сенкевич

Александр Сенкевич во второй раз бороться за кресло мэра Николаева. 38-летний политик

победил на выборах 2015 года, представляя "Самопомич", которая не имела большой поддержки в городе.

На выборы в 2020 году мэр Сенкевич идет уже с другой командой – так называемой партией мэров "Пропозиція".



Александр Сенкевич / Фото izvestia.nikolaev.ua

Согласно опросу группы "Рейтинг" за 11 – 15 сентября, Сенкевич пока занимает первое место среди избирательных предпочтений николаевцев. До 30,5% опрошенных видят его мэром Николаева и в дальнейшем.

Декларация Сенкевича

В своей декларации за 2019 год мэр Николаева указал, что владеет двумя земельными участками в городе, площадь которых составляет по тысяче квадратных метров. Их стоимость – 96 тысяч гривен и 75,9 тысячи гривен соответственно.

Также Сенкевич задекларировал 2 квартиры в Николаеве площадью в 54,5 и 69,9 квадратных метров.

Его жена Екатерина имеет в своей собственности земельный участок в Новой Каховке площадью в 2 тысячи 622 квадратных метров и комплекс зданий в Новой Каховке площадью 261,2 квадратных метра. Также в совместной собственности у нее есть квартира площадью 66 квадратных метров в Новой Каховке.

При этом, Александр Сенкевич с 2019 года арендует дом в Николаеве площадью 271,5 квадратных метров. Стоимость аренды составляет 180 тысяч гривен.

За 2019 год Сенкевич в должности мэра получил 546 тысяч 83 гривны зарплаты, от профсоюзного комитета Николаевского городского исполкома он получил 1 тысячу 90 гривен, 3 тысячи 48 гривен он получил в качестве кэшбека от АО "Универсал Банк", и 200 гривен ему выплатила Николаевская областная организация профсоюза работников государственной службы.

Его жена Екатерина пополнила семейный бюджет на 3 миллиона 576 тысяч 440 гривен, занимаясь предпринимательской деятельностью, еще она получила 99 тысяч гривен зарплаты, а также – 455 гривен кэшбека от АО "Универсал Банк".

Татьяна Домбровская

Татьяну Домбровскую в Николаеве до сих пор знали как бизнеследи. По специальности она юрист. На мэра Николаева идет от "Слуги народа". Об этом стало известно летом во время презентации офиса политсилы в городе, когда она попала в сексистский скандал.

Тогда председатель фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко назвали Татьяну Домбровскую "рабочей бабой" и сравнили ее с "корабельной сосной".

Больше о политике – читайте в материале 24 канала.

Так, согласно опросу группы "Рейтинг", Домбровская на втором месте в избирательной гонке за пост мэра Николаева. За нее готовы отдать свой голос 16,4% опрошенных.

Юрий Гранатуров

Юрий Гранатуров является кандидатом в мэры Николаева от партии "За будущее". Он – председатель областной организации политсилы. Гранатуров занимал должность городского головы Николаева с 2013 по 2015 год.

Согласно соцопросам, за него готовы отдать свои голоса 8,6% избирателей Николаева.

Декларация Гранатурова

У жены политика в собственности есть 2 квартиры и 2 гаража в Николаеве. А у самого кандидата право пользования квартирой в Николаеве.

На авто марки Toyota Landcruiser 120 Prado 2008 года в Гранатурова также есть право пользования. Владельцем автомобиля указан сын политика.

По основному месту работы (а это – председателя Ингульского района Николаева – 24 канал) заработная плата составила 371 тысячу 761 гривну. Жене Гранатулова выплачивают пенсию – 18 тысяч 440 гривен за 2019 год.

Владислав Чайка

Владислав Чайка является кандидатом в мэры Николаева от ОПЗЖ. Интересно, что об этом стало известно буквально 23 сентября. При этом политсила оконфузилась, назвав своими кандидатами сразу 2 политиков: и Чайку, и Артема Ильюка.

В СМИ начали распространять информацию о том, что ситуация сложилась из-за различных видений кандидата двух групп влияния в партии ОПЗЖ – Медведчука и Левочкина. Последний якобы хотел, чтобы за кресло мэра в Николаеве боролся именно Ильюк. Впрочем, впоследствии в "Оппозиционный платформе – За жизнь" все же разобрались со своими кандидатами и согласовали: на мэры баллотируется Чайка, а Ильюк ведет кандидатов в депутаты в городской совет.

Владислав Чайка руководит общественной организацией "Николаев – единая семья". Эта организация, созданная в 2010 году отцом, экс-мером Николаева Владимиром Чайкой. Был соучредителем частных жилищно-эксплуатационных контор ООО "Центральный 1" и ООО "ЖЭК "Забота".

К слову, Чайка на третьем месте по электоральным предпочтениям николаевцев. За него готовы отдать свой голос на выборах 12,6% опрошенных.

Александр Садыков

Свое желание пойти в мэры Николаева выразил и бывший глава Николаевской ОГА (с 2005 по 2007 годы) Александр Садыков. Он баллотируется от партии "Николаевцы".

В его команде оказались несколько действующих депутатов горсовета, в том числе и от "Оппоблока".