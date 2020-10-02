Президентська партія "Слуга народу" висунула від своєї політсили кандидата у мери Миколаєва Єгора Клецова. Чоловік потрапив до бази сайту "Миротворець" за те, що підтримував бойовиків "ЛНР" та "ДНР", а також не вважає Володимира Путіна винним у війні на Донбасі.

Ще у 2014 році Клецов почав пропагувати у своїх соцмережах проросійську риторику про "братовбивчу війну". Про це повідомляє волонтер та учасник Революції Гідності Ілля Зелінський у фейсбуці.

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За свої неоднозначні висловлювання Клецов потрапив до бази "Миротворця". В описі профілю на сайті кандидата від "Слуги народу" називають антиукраїнським пропагандистом та провокатором.

Чим "відзначився" Єгор Клецов

Кандидат не вважає винним очільника Кремля Володимира Путіна у розв'язанні війни на Донбасі.

очільника Кремля Володимира Путіна у розв'язанні війни на Донбасі. Давав коментар в ефірі телеканалу бойовиків на Донбасі "Новоросія ТВ". Чоловік, згідно з титрами, є координатором "Громадської ініціативи "Люди світу".

"Новоросія ТВ". Чоловік, згідно з титрами, є координатором "Громадської ініціативи "Люди світу". Активісти повідомляли, що у січні 2015 року Клецов проводив мітинги, спрямовані на зрив мобілізації в ЗСУ .Україна повинна скласти зброю і домовлятися з Росією

.Україна повинна скласти зброю і домовлятися з Росією Поширював ідеї, притаманні російським пропагандистам, "мир за всяку ціну" та "Україна повинна скласти зброю і домовлятися з Росією".

та "Україна повинна скласти зброю і домовлятися з Росією". Займається збором коштів на закупівлю і постачання медикаментів для військових госпіталів "ДНР".

Вимагав від МВС і особисто від Арсена Авакова закриття сайту "Миротворець".

Крім того, батько Єгора Клецова – Сергій Клецов "не приховує проросійських поглядів, використовує російську риторику".

Позиція "Слуги народу"

Активісти раніше звертали увагу керівництва партії "Слуги народу" на дані факти з біографії окремі факти з біографії Клецова. Так, глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія написав, що бачив профіль кандидата і заявив, що "ворог не пройде".

Втім, кандидатуру Клецова все одно висунули до міської ради Миколаєва.



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