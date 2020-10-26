Бывший нардеп Верховной Рады Виктор Лозинский победил на выборах главы Подвысоцкой ОТО Голованевского района, Кировоградской области. Именно в этом районе Лозинский, по версии следствия, совершил убийство в 2009 году.

Представители местной избирательной комиссии заявили, что победа Лозинского была "уверенной". Об этом сообщает BBC Украина.

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В то же время в комиссии отметили, что оформление протоколов еще продолжается. А выводы представители местной избирательной комиссии являются лишь предварительными.

Главным соперником экс-нардепа был кандидат от "Слуги народа" Сергей Балицкий. Накануне голосования мужчина жаловался на угрозы со стороны бывшего политика.

Что известно о деле Лозинского