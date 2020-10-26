Лозинский, которого судили за убийство, победил на местных выборах, – СМИ
Бывший нардеп Верховной Рады Виктор Лозинский победил на выборах главы Подвысоцкой ОТО Голованевского района, Кировоградской области. Именно в этом районе Лозинский, по версии следствия, совершил убийство в 2009 году.
Представители местной избирательной комиссии заявили, что победа Лозинского была "уверенной". Об этом сообщает BBC Украина.
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В то же время в комиссии отметили, что оформление протоколов еще продолжается. А выводы представители местной избирательной комиссии являются лишь предварительными.
Главным соперником экс-нардепа был кандидат от "Слуги народа" Сергей Балицкий. Накануне голосования мужчина жаловался на угрозы со стороны бывшего политика.
Что известно о деле Лозинского
- 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области Лозинский, прокурор Голованевского района Евгений Горбенко и начальник райотдела милиции Михаил Ковальский убили местного жителя Валерия Олийныка.
- В апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы. Позже Высший спецсуд по гражданским и уголовным делам уменьшил ему наказание до 10 лет заключения.
- В июне 2014 года Бориспольский горрайсуд Киевской области по ходатайству защитников осужденного принял решение освободить Лозинского из колонии из-за болезни.
- 6 мая 2019 года Днепровский райсуд Киева досрочно снял судимость с Лозинского. По убеждению суда, после отбытия наказания в виде лишения свободы Лозинский своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.
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