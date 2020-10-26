Колишній нардеп Верховної Ради Віктор Лозінський переміг на виборах голови Підвисоцької ОТГ Голованівського району, що на Кіровоградщині. Саме у цьому районів Лозінський, за версією слідства, зчинив вбивство у 2009 році.

Представники місцевої виборчої комісії заявили, що перемога Лозінського була "впевнена". Про це повідомляє BBC Україна. Важливо У більшості великих міст відбудеться другий тур виборів: дані ОПОРИ Водночас у комісії зауважили, що оформлення протоколів ще триває. А висновки представники місцевої виборчої комісії є лише попередніми. Головним суперником екснардепа був кандидат від "Слуги народу" Сергій Баліцький. Напередодні голосування чоловік скаржився на погрози з боку колишнього політика. Що відомо про справу Лозінського 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області Лозінський, прокурор Голованівського району Євген Горбенко і начальник райвідділу міліції Михайло Ковальський вбили місцевого жителя Валерія Олійника.

У квітні 2011 року Дніпровський райсуд Києва засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі . Пізніше Вищий спецсуд з цивільних і кримінальних справ зменшив йому покарання до 10 років ув'язнення.

. Пізніше Вищий спецсуд з цивільних і кримінальних справ У червні 2014 року Бориспільський міськрайсуд Київської області за клопотанням захисників засудженого ухвалив рішення звільнити Лозінського з колонії через хворобу .

. 6 травня 2019 року Дніпровський райсуд Києва достроково зняв судимість з Лозінського. На переконання суду, після відбуття покарання у вигляді позбавлення волі Лозінський своєю зразковою поведінкою і сумлінним ставленням довів своє виправлення.