В Минздраве заверили, что местные выборы 25 октября состоятся даже в регионах из "красной зоны". Это произойдет при условии, если в Украине не введут режим чрезвычайного положения.

Такую информацию подтвердил главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в комментарии программе "Факты недели" на телеканале ICTV. Об этом сообщает 24 канал.

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По словам Ляшко, Украина будет брать в пример президентские выборы в Польше в условиях карантина.

Мы сейчас уже наработали все рекомендации, за пример брали выборы Польши, взяли их опыт,

– сказал заместитель главы Минздрава.

Как и когда в Украине состоятся местные выборы 2020

Верховная Рада на заседании 15 июля проголосовала за постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября. 23 июля оно вступило в силу.

Выборы депутатов местных советов и поселковых, сельских, городских глав, кроме оккупированной территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Согласно документу, выборы на временно оккупированных территориях Украины назначат в соответствии с установленными законами порядками при условии прекращения оккупации и агрессии России против Украины.

Участие смогут принять не все населенные пункты, а лишь те, которые сформировали органы местного самоуправления.

В "Слуге народа" говорят, что местные выборы 25 октября 2020 года могут не состояться лишь в том случае, если в Украине введут чрезвычайное положение.

Какие регионы сейчас находятся в красной зоне

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом расширили красную зону. Туда, в частности, попали такие крупные города, как Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Черновцы, Дубно, Острог, Измаил.

Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с начала суток 31 августа.

Обратите внимание! Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее предостерег, что местные выборы, запланированные на 25 октября, могут стать самыми сложными за последнее время. Это связано с тем, что голосование будет проводиться в условиях все большей эпидемической угрозы.

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