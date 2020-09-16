Если не введут чрезвычайное положение: местные выборы состоятся даже в красной зоне
В Минздраве заверили, что местные выборы 25 октября состоятся даже в регионах из "красной зоны". Это произойдет при условии, если в Украине не введут режим чрезвычайного положения.
Такую информацию подтвердил главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в комментарии программе "Факты недели" на телеканале ICTV. Об этом сообщает 24 канал.
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По словам Ляшко, Украина будет брать в пример президентские выборы в Польше в условиях карантина.
Мы сейчас уже наработали все рекомендации, за пример брали выборы Польши, взяли их опыт,
– сказал заместитель главы Минздрава.
Как и когда в Украине состоятся местные выборы 2020
- Верховная Рада на заседании 15 июля проголосовала за постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября. 23 июля оно вступило в силу.
- Выборы депутатов местных советов и поселковых, сельских, городских глав, кроме оккупированной территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- Согласно документу, выборы на временно оккупированных территориях Украины назначат в соответствии с установленными законами порядками при условии прекращения оккупации и агрессии России против Украины.
- Участие смогут принять не все населенные пункты, а лишь те, которые сформировали органы местного самоуправления.
- В "Слуге народа" говорят, что местные выборы 25 октября 2020 года могут не состояться лишь в том случае, если в Украине введут чрезвычайное положение.
Какие регионы сейчас находятся в красной зоне
- Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом расширили красную зону. Туда, в частности, попали такие крупные города, как Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Черновцы, Дубно, Острог, Измаил.
- Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с начала суток 31 августа.
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