Местные выборы могут стать самыми сложными за последнее время, – Данилов
Местные выборы, запланированные на 25 октября, могут стать наиболее сложными за последнее время. Это связано с тем, что голосование будет проводиться в условиях все большей эпидемической угрозы.
Выборы в 2020 году будут особенно сложными, заявил на совещании в ситуационном центре при СНБО секретарь совета Алексей Данилов.
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В совещании приняли участие председатель СБУ Иван Баканов, председатель ЦИК Олег Диденко, председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко и представители других ведомств.
Данилов подчеркнул, что местные выборы будут одними из самых сложных за последнее время, поскольку пройдут в условиях растущей эпидемической угрозы.
Показатели, которые мы получаем в связи с анализом программно-аппаратного комплекса "СОТА", дают нам понимание того, что мы не можем допустить выход из-под контроля эпидемиологической ситуации во время выборов,
– отметил Данилов.
Секретарь СНБО также добавил, что для недопущения манипуляций на избирательных участках уже с 5 сентября МВД будет мониторить нарушения.
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что ухудшение ситуации с коронавирусом может повлиять на проведение местных выборов.
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Местные выборы в 2020 году: основное
- Запланированы на 25 октября 2020 года. В этот день граждане Украины будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.
- Участие смогут принять не все населенные пункты, а лишь те, которые сформировали органы местного самоуправления.
- Местные выборы пройдут по новому принципу. Избиратели будут голосовать за кандидата по открытому списку. Нардепы от" Слуги народа " уже продемонстрировали образец нового бюллетеня.