Местные выборы, запланированные на 25 октября, могут стать наиболее сложными за последнее время. Это связано с тем, что голосование будет проводиться в условиях все большей эпидемической угрозы.

Выборы в 2020 году будут особенно сложными, заявил на совещании в ситуационном центре при СНБО секретарь совета Алексей Данилов.

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В совещании приняли участие председатель СБУ Иван Баканов, председатель ЦИК Олег Диденко, председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко и представители других ведомств.

Данилов подчеркнул, что местные выборы будут одними из самых сложных за последнее время, поскольку пройдут в условиях растущей эпидемической угрозы.

Показатели, которые мы получаем в связи с анализом программно-аппаратного комплекса "СОТА", дают нам понимание того, что мы не можем допустить выход из-под контроля эпидемиологической ситуации во время выборов,

– отметил Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что для недопущения манипуляций на избирательных участках уже с 5 сентября МВД будет мониторить нарушения.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что ухудшение ситуации с коронавирусом может повлиять на проведение местных выборов.

Важно! По состоянию на 27 августа в Украине зафиксировали 112 059 случаев коронавируса. За последние сутки – 1 974 новых заражений. От недуга умерли 2 403 человека, в течение 26 августа 49 (новый рекорд). Выздороветь удалось 54 217 больным.

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