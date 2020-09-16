У МОЗ запевнили, що місцеві вибори 25 жовтня відбудуться навіть у регіонах з "червоної зони" карантину. Це станеться за умови, якщо в Україні не введуть режим надзвичайного стану.

Таку інформацію підтвердив головний санітарний лікар і заступник глави МОЗ Віктор Ляшко в коментарі програмі "Факти тижня" на телеканалі ICTV. Про це повідомляє 24 канал. Актуально В Україні можуть знову ввести жорсткий карантин: за яких умов За словами Ляшка, Україна братиме за приклад президентські вибори у Польщі в умовах карантину. Ми зараз вже напрацювали всі рекомендації, за приклад брали вибори Польщі, взяли їхній досвід,

– сказав заступник глави МОЗ. Як і коли в Україні відбудуться місцеві вибори 2020 Верховна Рада на засіданні 15 липня проголосувала за постанову про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня. 23 липня вона набула чинності.

Вибори депутатів місцевих рад і селищних, сільських, міських голів, окрім окупованої території Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.

Згідно з документом, вибори на тимчасово окупованих територіях України призначать згідно зі встановленими законами порядками за умови припинення окупації та агресії Росії проти України.

Участь зможуть взяти не всі населені пункти, а лише ті, які сформували органи місцевого самоврядування.

У "Слузі народу" кажуть, що місцеві вибори 25 жовтня 2020 року можуть не відбутися лише в тому випадку, якщо в Україні введуть надзвичайний стан. Які регіони зараз перебувають у червоній зоні Через погіршення ситуації з коронавірусом розширили червону зону. Туди, зокрема, потрапили такі великі міста, як Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Чернівці, Дубно, Острог, Ізмаїл .

. Нове епідемічне зонування почне діяти від початку доби 31 серпня. Зверніть увагу! Секретар РНБО Олексій Данілов раніше застеріг, що місцеві вибори, заплановані на 25 жовтня, можуть стати найскладнішими за останній час. Це пов'язано з тим, що голосування проводитиметься в умовах чимраз більшої епідемічної загрози. Радимо ознайомитись Карантинне зонування оновили в Україні: хто потрапив у червону зону