"Европейская Солидарность" решительно настроилась на местных выборах-2020. Ее лидер Петр Порошенко заявил, что партия хочет остановить пророссийский реванш и построить европейскую Украину.

С какой программой "Европейская Солидарность" идет на выборы, какую идеологию и ценности исповедует, а также кратко об истории партии – читайте в материале 24 канала.

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История создания партии

"Европейская солидарность"(сокращенно" ЕС") – украинская политическая партия правого толка, зарегистрированная 5 мая 2000 года.

До 2001 года председателем "Солидарности" был Михаил Антонюк. Затем лидером избрали Петра Порошенко, по инициативе которого партия присоединилась к избирательному блоку Виктора Ющенко "Наша Украина", а в 2013 году – до ВО "Батькивщина". В течение этого периода партию возглавлял депутат фракции "Батькивщина" Юрий Стець.

Во время президентства Петра Порошенко политсилу переименовали в "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Но для избирательной кампании 2019 года партия снова сменила название – теперь на "Европейская солидарность".

На съезде партии, перед очередными местными выборами 2020 года, Петр Порошенко заявил, что планирует сформировать мощные фракции "Европейской Солидарности" во всех облсоветах. Во время мероприятия было объявлено о присоединении к команде "ЕС" бывших политзаключенных Кремля – Романа Сущенко и Владимира Балуха, экс-депутата Леонида Емца и директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.



В "Европейской солидарности" говорят, что направляются в Европу / Фото пресс-службы партии

Идеология и ценности партии

По первой версии партии "Солидарность" была закреплена Социал-демократическая идеология. Сегодня программа "ЕС" – правоцентристская.

Общей идеологией партии является христианская демократия, консерватизм и паневропеизм.

Среди ценностей партии, запротоколированных в программе:

достоинство – осознание обществом ценности каждого человека и требовательное отношение каждого человека к самому себе;

патриотизм – готовность поставить интересы страны над собственными интересами;

ответственность – осмысление собственного долга, необходимости и результатов собственных действий;

демократия – право и ответственность выбирать на честных выборах подотчетную гражданам власть;

справедливость – равенство условий для реализации творческих, политических, предпринимательских стремлений граждан Украины.

Лидеры партии

Руководящими органами партии являются: съезд партии, Центральный совет и президиум центрального совета. Лидеры организации – председатель партии и руководитель секретариата в пределах уставных полномочий. Председатель партии избирается Центральным советом сроком на 5 лет с правом переизбрания.

На местные выборы 2020 года партия выдвигается под лидерством 5-го Президента Украины Петра Порошенко. Руководителем секретариата является Максим Саврасов.

Список "Европейской солидарности" на выборы в Киевсовет возглавила Марина Порошенко. Команда Днепра идет на выборы под руководством депутата ВР 8-го созыва Татьяны Рычковой.

Рейтинг партии



Съезд партии "Европейская солидарность"

По результатам сентябрьского опроса, если рассчитать проценты по тех, кто определился с кандидатом и готов прийти на выборы, то за партию "Европейская Солидарность" готовы проголосовать 17,8% избирателей Киева. А самый высокий рейтинг партии во Львове, где, по данным результатов социологического агентства Fama, "Европейская Солидарность" может получить 23,7% голосов избирателей. В Днепре партию готовы поддержать 5,1% избирателей.

Интересно, что поддержка партии на "вотчине Порошенко" – в Виннице достаточно низкая. Так, кандидата на мэра города от "ЕС" Сергея Кудлаенко готовы поддержать лишь 3,8% избирателей.

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Программа партии

В политической программе партии очерчен европейский путь развития Украины. По мнению "ЕС", пример регионам должен показать Киев. Поэтому целью деятельности является построение города по европейским стандартам: с развитой инфраструктурой, транспортом, понятными правилами введения бизнеса, доступными условиями для образования и сохранения здоровья горожан.

Среди основных приоритетов "ЕС" в Киеве: