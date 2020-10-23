"Європейська Солідарність" рішуче налаштувалася на місцеві вибори-2020. Її лідер Петро Порошенко заявив, що партія хоче зупинити проросійський реванш і побудувати європейську Україну.

З якою програмою "Європейська Солідарність" іде на вибори, яку ідеологію та цінності сповідує, а також коротко про історію партії – читайте у матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу! Порошенко, Тимошенко й Медведчук: яких політиків українці асоціюють з корупцією

Історія створення партії

"Європейська Солідарність" (скорочено "ЄС") – українська політична партія правого спрямування, зареєстрована 5 травня 2000 року.

До 2001 року головою "Солідарності" був Михайло Антонюк. Потім лідером обрали Петра Порошенка, за ініціативи якого партія долучилася до виборчого блоку Віктора Ющенка "Наша Україна", а у 2013 році – до ВО "Батьківщина". Протягом цього періоду партію очолював депутат фракції "Батьківщина" Юрій Стець.

Під час президенства Петра Порошенка політсилу перейменували в "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Але для виборчої кампанії 2019 року партія знову змінила назву – тепер на "Європейська Солідарність".

На з’їзді партії, перед черговими місцевими виборами 2020 року, Петро Порошенко заявив, що планує сформувати потужні фракції "Європейської Солідарності" в усіх облрадах. Під час заходу було оголошено про приєднання до команди "ЄС" колишніх політв’язнів Кремля – Романа Сущенка та Володимира Балуха, ексдепутата Леоніда Ємця та директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.



У "Європейській Солідарності" кажуть, що прямують у Європу / Фото пресслужби партії

Ідеологія та цінності партії

За першою версією партії "Солідарність" була закріплена соціал-демократична ідеологія. Сьогодні програма "ЄС" – правоцентристська.

Загальною ідеологією партії є християнська демократія, консерватизм і пан’європеїзм.

Серед цінностей партії, запротокольованих в програмі:

гідність – усвідомлення суспільством цінності кожної людини та вимогливе ставлення кожної людини до самої себе;

патріотизм – готовність поставити інтереси країни над власними інтересами;

відповідальність – осмислення власного обов’язку, необхідності та результатів власних дій;

демократія – право і відповідальність обирати на чесних виборах підзвітну громадянам владу;

справедливість – рівність умов для реалізації творчих, політичних, підприємницьких прагнень громадян України.

Лідери партії

Керівними органами партії є: з’їзд партії, центральна рада та президія центральної ради. Лідери організації – голова партії та керівник секретаріату в межах статутних повноважень. Голова партії обирається Центральною радою терміном на 5 років з правом переобрання.

На місцеві вибори 2020 року партія висувається під лідерством 5-го Президента України Петра Порошенка. Керівником секретаріату є Максим Саврасов.

Список "Європейської Солідарності" на вибори до Київради очолила Марина Порошенко. Команда Дніпра йде на вибори під орудою депутатки ВР 8-го скликання Тетяни Ричкової.

Рейтинг партії



З'їзд партії "Європейська Солідарність"

За результатами вересневого опитування, якщо розрахувати відсотки щодо тих, хто визначився з кандидатом та готовий прийти на вибори, то за партію "Європейська Солідарність" готові проголосувати 17,8% виборців Києва. А найвищий рейтинг партії – у Львові, де, за даними результатів соціологічної агенції Fama, "Європейська Солідарність" може отримати 23,7% голосів виборців. У Дніпрі партію готові підтримати 5,1% виборців.

Цікаво, що підтримка партії на "вотчині Порошенка" – у Вінниці досить низька. Так, кандидата на мера міста від "ЄС" Сергія Кудлаєнка готові підтримати лише 3,8% виборців.

До теми На Харківщині підпалили авто кандидата до облради від "ЄС": фото

Програма партії

В політичній програмі партії окреслено європейський шлях розвитку України. На думку "ЄС", приклад регіонам має показати Київ. Тому метою діяльності є побудова міста за європейськими стандартами: з розвиненою інфраструктурою, транспортом, зрозумілими правилами введення бізнесу, доступними умовами для освіти та збереження здоров’я містян.

Серед основних пріоритетів "ЄС" у Києві: