В новосозданном Львовском районе партии "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" сфальсифицировали результаты выборов в районный совет. "ЕС" "подарила" своим оппонентам 200 голосов избирателей, чтобы те смогли пройти в райсовет.

О факте фальсификации результатов выборов пишет ZAXID.NET со ссылкой на протоколы территориальной избирательной комиссии, которые издание получило от партии "Самопомич".

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В протоколе, заверенном мокрой печатью, "Европейскую Солидарность" поддержали 18 тысяч 518 избирателей, а "Батькивщину" – 1 тысяча 362 человека.

Зато в электронном протоколе Львовского районного теризбиркома за "ЕС" уже проголосовали 18 тысяч 318 избирателей, а за "Батькивщину" – 1 тысяча 562. Фото этого протокола получено от анонимного члена комиссии.

Разница в обоих протоколах для обеих партий составляет 200 голосов. Если для "евросолидарности" они почти ничего не значат, то для "Батькивщины" – позволят преодолеть 5% барьер и пройти в районный совет.

Анонимный член районной ТИК заявил, что такой "подарок" голосов сделали сознательно и по молчаливому согласию членов комиссии от "Европейской Солидарности", у которой фактически забрали голоса. К слову, возглавляет эту комиссию представитель "Батькивщины" Виктор Децик.



Протокол с мокрой печатью о результатах выборов / Фото ZAXID.NET



Результаты "Евросолидарности" с "украденными" 200 голосами / Фото ZAXID.NET



Результаты "Батькивщины" с "подаренными" 200 голосами / Фото ZAXID.NET

На сайте Центральной избирательной комиссии сейчас отсутствует информация о результатах выборов депутатов Львовского районного совета.