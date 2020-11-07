У новоствореному Львівському районі партії "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" сфальшували результати виборів у районну раду. "ЄС" "подарувала" своїм опонентам 200 голосів виборців, щоб ті змогли пройти в райраду.

Про факт фальсифікації результатів виборів пише ZAXID.NET з посиланням на протоколи територіальної виборчої комісії, які видання отримало від партії "Самопоміч".

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У протоколі, завіреному мокрою печаткою, "Європейську Солідарність" підтримали 18 тисяч 518 виборців, а "Батьківщину" – 1 тисяча 362 людей.

Натомість в електронному протоколі Львівського районного тервиборчкому за "ЄС" вже проголосували 18 тисяч 318 виборців, а за "Батьківщину" – 1 тисяча 562. Фото цього протоколу отримане від анонімного члена комісії.

Різниця в обох протоколах для обох партій становить 200 голосів. Якщо для "Євросолідарності" вони майже нічого не означають, то для "Батьківщини" – дозволять здолати 5% бар'єр і пройти в районну раду.

Анонімний член районної ТВК заявив, що такий "подарунок" голосів зробили свідомо й за мовчазної згоди членів комісії від "Європейської Солідарності", в якої, фактично, забрали голоси. До слова, очолює цю комісію представник "Батьківщини" Віктор Децик.



Протокол з мокрою печаткою про результати виборів / Фото ZAXID.NET



Результати "Євросолідарності" з "вкраденими" 200 голосами / Фото ZAXID.NET



Результати "Батьківщини" з "подарованими" 200 голосами / Фото ZAXID.NET

На сайті Центральної виборчої комісії наразі відсутня інформація щодо результатів виборів депутатів Львівської районної ради.